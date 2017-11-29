Наталья Вихлянцева сыграет на турнире в Хобарте

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
8 секретов стройности японцев
Первая победа, которой невеста принца Гарри добилась в 11 лет
Американская торпеда: что взорвалось на исчезнувшей подлодке
СМИ назвали первый новый российский аэропорт самым дорогим
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс0
Даллас Старз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз1
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон ОйлерзОТ3
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз3
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз1
Лос-Анджелес Кингз4
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз0
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс4
Флорида Пантерз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз1
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю ДжэкетсБ3
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Амур
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:45
Челси
Суонси
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Труа
Футбол. Зарубежный
28.11
Уотфорд2
Манчестер Юнайтед4
Футбол. Зарубежный
28.11
Вест Бромвич Альбион2
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
28.11
Бордо3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
28.11
Брайтон & Хоув0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
28.11
Лестер2
Тоттенхэм Хотспур1
Все события
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
«Яшин — главный символ российского футбола»
Черчесов: Любой вратарь хочет «неудачную» серию, как у Акинфеева
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на май
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
8 секретов стройности японцев
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12Суперкамбэк в рурском дерби и другие события выходных
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
10:09 (мск), источник: GoTennis.ru

Наталья Вихлянцева сыграет на турнире в Хобарте

Организаторы соревнований WTA International Hobart, которые пройдут с 7 по 13 января 2018 года, опубликовали предварительный список участниц турнира.

Россию в основной сетке соревнований будет представлять Наталья Вихлянцева.

1. Чжан Щуай (Китай)
2. Элизе Мертенс (Бельгия)
3. Сорана Кырстя (Румыния)
4. Ализе Корне (Франция)
5. Леся Цуренко (Украина)
6. Ирина Камелия-Бегу (Румыния)
7. Татьяна Мария (Германия)
8. Мона Бартель (Германия)
9. Катержина Синякова (Чехия)
10. Анна-Лена Фридзам (Германия)
11. Юлия Путинцева (Казахстан)
12. Донна Векич (Хорватия)
13. Наталья Вихлянцева (Россия)
14. Тимеа Бабош (Венгрия)
15. Шелби Роджерс (США)
16. Микаэла Бузарнеску (Румыния)
17. Кристина Плишкова (Чехия)
18. Варвара Лепченко (США)
19. Маркета Вондроушова (Чехия)
20. Наоми Осака (Япония)
21. Элисон Риске (США).

Винус Уильямс выступит на соревнованиях в Сиднее
«Яшин — главный символ российского футбола»
Черчесов: Любой вратарь хочет «неудачную» серию, как у Акинфеева
Фазель: Есть риск, что КХЛ не отпустит иностранных игроков на ОИ
Мадридский «Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
«Сухая» коррида Василевского: обзор матчей дня в НХЛ
«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча со «Спартаком»
Пеле приедет в Москву на жеребьевку ЧМ-2018
Новости
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Криштиану Роналду впервые показал младшую дочь Поклонники спортсмена восхитились милым снимком.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь