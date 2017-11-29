Наталья Вихлянцева сыграет на турнире в Хобарте
Организаторы соревнований WTA International Hobart, которые пройдут с 7 по 13 января 2018 года, опубликовали предварительный список участниц турнира.
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Организаторы соревнований WTA International Hobart, которые пройдут с 7 по 13 января 2018 года, опубликовали предварительный список участниц турнира.
Россию в основной сетке соревнований будет представлять Наталья Вихлянцева.
1. Чжан Щуай (Китай)
2. Элизе Мертенс (Бельгия)
3. Сорана Кырстя (Румыния)
4. Ализе Корне (Франция)
5. Леся Цуренко (Украина)
6. Ирина
7. Татьяна Мария (Германия)
8. Мона Бартель (Германия)
9. Катержина Синякова (Чехия)
10.
11. Юлия Путинцева (Казахстан)
12. Донна Векич (Хорватия)
13. Наталья Вихлянцева (Россия)
14. Тимеа Бабош (Венгрия)
15. Шелби Роджерс (США)
16. Микаэла Бузарнеску (Румыния)
17. Кристина Плишкова (Чехия)
18. Варвара Лепченко (США)
19. Маркета Вондроушова (Чехия)
20. Наоми Осака (Япония)
21. Элисон Риске (США).