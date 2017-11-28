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17:52 (мск), источник: ТАСС

Кузнецова пропустит турнир WTA в Санкт-Петербурге и Открытый чемпионат Австралии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова не выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге и на Открытом чемпионате Австралии из-за травмы. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор турнира St.Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев.

«Из наших, к сожалению, [на турнире в Санкт-Петербурге] точно не сыграет Кузнецова, которая очень хотела, но не успеет восстановиться после травмы, и пропустит как наш турнир, так и Открытый чемпионат Австралии. Но болельщики с удовольствием посмотрят на выступления Елены Весниной, Анастасии Павлюченковой, Екатерины Макаровой. Возможно, сыграет Дарья Касаткина», — сказал Медведев.

Отвечая на вопрос о переговорах с Марией Шараповой, Медведев сказал: «Приятные сюрпризы для наших болельщиков еще будут. Мы продолжаем вести переговоры. Но если же они не увенчаются успехом, то и так предстоящий состав участников чрезвычайно силен».

«В этом году состоится матч между легендами тенниса России и мира. Будут играться одиночные партии, смешанные и пары. Мы продолжаем обсуждать и готовиться к турниру», — заключил собеседник агентства.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 29 января по 4 февраля, Australian Open — 15—28 января.

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