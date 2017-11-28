Кузнецова пропустит турнир WTA в Санкт-Петербурге и Открытый чемпионат Австралии

«Из наших, к сожалению, [на турнире в Санкт-Петербурге] точно не сыграет Кузнецова, которая очень хотела, но не успеет восстановиться после травмы, и пропустит как наш турнир, так и Открытый чемпионат Австралии. Но болельщики с удовольствием посмотрят на выступления Елены Весниной, Анастасии Павлюченковой, Екатерины Макаровой. Возможно, сыграет Дарья Касаткина», — сказал Медведев.

Отвечая на вопрос о переговорах с Марией Шараповой, Медведев сказал: «Приятные сюрпризы для наших болельщиков еще будут. Мы продолжаем вести переговоры. Но если же они не увенчаются успехом, то и так предстоящий состав участников чрезвычайно силен».

«В этом году состоится матч между легендами тенниса России и мира. Будут играться одиночные партии, смешанные и пары. Мы продолжаем обсуждать и готовиться к турниру», — заключил собеседник агентства.