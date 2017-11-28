Виктория Азаренко рассталась со своим тренером

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пенсионеров снова хотят вернуть на работу
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
30-летний мужчина умер на борту самолета Нью-Йорк - Москва
Новый лимузин для Путина против машин других президентов (фото)
На Украине начали расследовать переворот 2014 года
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Северсталь
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Югра
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Сибирь
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Адмирал
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Кан
Футбол. Зарубежный
22:45
Брайтон & Хоув
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Бромвич Альбион
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Сент-Этьен
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс7
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс7
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс3
Коламбус Блю Джэкетс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз2
Флорида Пантерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ5
Филадельфия Флайерз4
Все события
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Ковальчук: В шесть утра ко мне домой пришли допинг-офицеры
СК РФ: Заявления Родченкова о допинге россиян безосновательны
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
42-летняя Тина Канделаки выглядит ровесницей дочери
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
8 секретов стройности японцев
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
24День, когда не пропустил Акинфеев
13:12 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко рассталась со своим тренером

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка Виктория Азаренко рассталась со своим тренером Майклом Джойсом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Белоруска и один из лучших американских специалистов, который работал ранее с Марией Шараповой и Слоун Стивенс, начали сотрудничество в начале этого года. «Вика — невероятно талантливая теннисистка. Очень рад ее возвращению в теннис, но при этом я поддерживаю и уважаю то, что она поставила свою семью на первое место. С глубоким сожалением принял решение двигаться дальше в своей тренерской карьере, а Азаренко будет разбираться с личной жизнью. С нетерпением буду ждать ее скорейшего возвращения на корт. Желаю ей удачи», — рассказал о причинах своего ухода Майкл Джойс.

По информации СМИ, тренер продолжит работу с британской теннисисткой Йоханной Контой.

Ведущая белорусская теннисистка не выступает на официальных турнирах с июля текущего года. Проблемы возникли из-за судебной тяжбы с отцом ее ребенка. Виктория Азаренко планирует вернуться в профессиональный тур в январе, приняв участие в турнире в Окленде.

 Извержение вулкана Агунг на Бали
Ольга Бузова закатила истерику в эфире нового шоу
«Спартак» обыграл «Зенит»
Черчесов: Допинг-офицеры часто приезжают в сборную России
Ковальчук: В шесть утра ко мне домой пришли допинг-офицеры
СК РФ: Заявления Родченкова о допинге россиян безосновательны
Полузащитник «Спартака» выбыл до конца 2017 года из-за травмы
Анисимов забросил победную шайбу в матче НХЛ с «Анахаймом»
СБР: Заседания комиссии Освальда - срежиссированный спектакль
Новости
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Оксана Федорова купила детям электромобиль Телеведущая готовится к грядущим праздникам.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь