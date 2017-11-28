Виктория Азаренко рассталась со своим тренером

Белоруска и один из лучших американских специалистов, который работал ранее с Марией Шараповой и Слоун Стивенс, начали сотрудничество в начале этого года. «Вика — невероятно талантливая теннисистка. Очень рад ее возвращению в теннис, но при этом я поддерживаю и уважаю то, что она поставила свою семью на первое место. С глубоким сожалением принял решение двигаться дальше в своей тренерской карьере, а Азаренко будет разбираться с личной жизнью. С нетерпением буду ждать ее скорейшего возвращения на корт. Желаю ей удачи», — рассказал о причинах своего ухода Майкл Джойс.