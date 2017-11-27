Чемпионская гонка WTA. Белинда Бенчич занимает лидирующие позиции
В обновлённой Чемпионской гонке WTA лидером стала швейцарка Белинда Бенчич, второе место занимает китаянка Чжан Шуай, а замыкает тройку лидеров румынка Михаэла Бузарнеску.
В обновлённой Чемпионской гонке WTA лидером стала швейцарка Белинда Бенчич, второе место занимает китаянка Чжан Шуай, а замыкает тройку лидеров румынка Михаэла Бузарнеску.
Чемпионская гонка WTA. Версия от 27 ноября 2017 года.
1. Белинда Бенчич (Швейцария) — 320 очков.
2. Чжан Шуай (Китай) — 300.
3. Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 185.
4. Арина Соболенко (Беларусь) — 175.
5. Моника Никулеску (Румыния) — 160.
6. Кэрол Чжао (Канада) — 156.
7. Тамара Зиданшек (Словения) — 140.
8.
9. Тэйлор Таунсенд (США) — 115.
10. Виктория Голубич (Швейцария) — 114…
21. (20) Виталия Дьяченко (Россия) — 79…
34. (32) Вероника Кудерметова (Россия) — 57…
38. (36) Марта Пайгина (Россия) — 52…
57. (54) Анна Блинкова (Россия) — 38…
76. (73) Екатерина Александрова (Россия) — 29…
89. (85) Ксения Лыкина (Россия) — 24…
92. (87) Виктория Кан (Россия) — 24.