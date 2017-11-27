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13:19 (мск), источник: GoTennis.ru

Чемпионская гонка WTA. Белинда Бенчич занимает лидирующие позиции

В обновлённой Чемпионской гонке WTA лидером стала швейцарка Белинда Бенчич, второе место занимает китаянка Чжан Шуай, а замыкает тройку лидеров румынка Михаэла Бузарнеску.

Чемпионская гонка WTA. Версия от 27 ноября 2017 года.

1. Белинда Бенчич (Швейцария) — 320 очков.

2. Чжан Шуай (Китай) — 300.

3. Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 185.

4. Арина Соболенко (Беларусь) — 175.

5. Моника Никулеску (Румыния) — 160.

6. Кэрол Чжао (Канада) — 156.

7. Тамара Зиданшек (Словения) — 140.

8. Чон-Чан Со (Южная Корея) — 135.

9. Тэйлор Таунсенд (США) — 115.

10. Виктория Голубич (Швейцария) — 114…

21. (20) Виталия Дьяченко (Россия) — 79…

34. (32) Вероника Кудерметова (Россия) — 57…

38. (36) Марта Пайгина (Россия) — 52…

57. (54) Анна Блинкова (Россия) — 38…

76. (73) Екатерина Александрова (Россия) — 29…

89. (85) Ксения Лыкина (Россия) — 24…

92. (87) Виктория Кан (Россия) — 24.

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