Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Путинцева вплотную приблизилась к ТОП-50 рейтинга WTA
Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.
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Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.
Первую тройку
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поднялась на одну строку и занимает 51-е место. Другая наша соотечественница Зарина Дияс сохранила 66-ю позицию в одиночном разряде.
В парном разряде Ярослава Шведова осталась 37-й.