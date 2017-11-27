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13:00 (мск), источник: Sports.kz

Путинцева вплотную приблизилась к ТОП-50 рейтинга WTA

Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

Первую тройку по-прежнему составляют румынка Симона Халеп, представительница Испании Гарбинье Мугуруса и датчанка Каролин Возняцки.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поднялась на одну строку и занимает 51-е место. Другая наша соотечественница Зарина Дияс сохранила 66-ю позицию в одиночном разряде.

В парном разряде Ярослава Шведова осталась 37-й.

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