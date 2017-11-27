Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Адвокат: Мутко просил Родченкова добавить допинг в мочу украинца
Спорт не помогает женщинам похудеть
Кадыров сделал заявление в связи с жалобами на похищения геев
Как обманывают с новыми деньгами
Медведев уволил зятя Ельцина
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
СКА-Хабаровск1
Локомотив М1
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак М
Зенит
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Хетафе
Хоккей. НХЛ
01:00
Бостон Брюинз2
Эдмонтон Ойлерз4
Футбол. Зарубежный
26.11
Монако1
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
26.11
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
26.11
Ювентус3
Кротоне0
Все события
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Месси впервые за семь лет не забил в шести матчах подряд
Чудо на льду: бронза Воронова в США вывела его в Финал Гран-при
Мелания Трамп в объемном свитере появилась на публике (фото)
Литвинова, Земфира и Бондарчук вместе провели выходные
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Грозит ли нам атипичная пневмония
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8«Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем»
15Замерзший Гильерме и дубль Фарфана
12:13 (мск), источник: Вести.Ru

Турецкий фанат сделал предложение Шараповой во время игры

Российская звезда тенниса Мария Шарапова в межсезонье проводит серию показательных матчей в разных частях света. Накануне она играла в Стамбуле против местной теннисистки Чаглы Бююкакчай. Во время матча турецкий болельщик сделал Марии предложение руки и сердца.

Источник: AP 2017

Фанат тенниса, по его собственным словам, давно влюбленный в Шарапову, выкрикнул свое предложение во время матча в зале Sinan Erdem Dome. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» не растерялась, а, остановив подачу, ответила: «Может быть». Этот обмен любезностями зрители встретили смехом и аплодисментами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шарапова проводила матч с Бююкакчай в рамках тура TEB BNP Paribas Tennis stars Series и выиграла в двух партиях со счетом 7:6, 6:0, сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News. После матча Шарапова сообщила прессе, что рада участвовать в таком мероприятии в Стамбуле и поблагодарила зрителей за энтузиазм. Бююкакчай сказала, что играть против Шараповой было для нее «огромным удовольствием».

 Звезда российских сериалов умер в ванной во время запоя
Распознать маньяка невозможно: эксперты и свидетели о новых убийствах в Москве
Момент истины для «Спартака»
Тренер «Зенита»: Возглавлять сборную своей страны — это мечта
Месси впервые за семь лет не забил в шести матчах подряд
Смолов интересен итальянскому клубу
Чудо на льду: бронза Воронова в США вывела его в Финал Гран-при
Рейтинг WTA. Мария Шарапова поднялась на 60-ю позицию
Вход на матч РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» будет бесплатным
Новости
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь