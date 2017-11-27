Турецкий фанат сделал предложение Шараповой во время игры

Фанат тенниса, по его собственным словам, давно влюбленный в Шарапову, выкрикнул свое предложение во время матча в зале Sinan Erdem Dome. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» не растерялась, а, остановив подачу, ответила: «Может быть». Этот обмен любезностями зрители встретили смехом и аплодисментами.

Шарапова проводила матч с Бююкакчай в рамках тура TEB BNP Paribas Tennis stars Series и выиграла в двух партиях со счетом 7:6, 6:0, сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News. После матча Шарапова сообщила прессе, что рада участвовать в таком мероприятии в Стамбуле и поблагодарила зрителей за энтузиазм. Бююкакчай сказала, что играть против Шараповой было для нее «огромным удовольствием».