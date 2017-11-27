Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль остаётся лидером
По итогам минувшей недели в Топ-20 рейтинга ATP все теннисисты сохранили свои позиции.
По итогам минувшей недели в Топ-20 рейтинга ATP все теннисисты сохранили свои позиции.
Испанец Рафаэль Надаль сохраняет звание первой ракетки мира, вторым идёт швейцарец Роджер Федерер, замыкает тройку лидеров болгарин Григор Димитров.
Рейтинг АТР. Версия от 27 ноября 2017 года.
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10645 очков.
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 9605.
3. (6) Григор Димитров (Болгария) — 5150.
4. (3) Александр Зверев (Германия) — 4610.
5. (4) Доминик Тим (Австрия) — 4015.
6. (5) Марин Чилич (Хорватия) — 3805.
7. (8) Давид Гоффин (Бельгия) — 3775.
8. (9) Джек Сок (США) — 3165.
9. (7) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
10. (10) Пабло
11. (11) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2595.
12. (12) Новак Джокович (Сербия) — 2585.
13. (13) Сэм Куэрри (США) — 2535.
14. (14) Кевин Андерсон (ЮАР) — 2480.
15. (15)
16. (16) Энди Маррей (Великобритания) — 2290.
17. (17) Джон Иснер (США) — 2265.
18. (18) Люка Пуйе (Франция) — 2235.
19. (19) Томаш Бердых (Чехия) — 2095.
20. (20) Роберто
39. (39) Андрей Рублёв (Россия) — 1229…
45. (45) Карен Хачанов (Россия) — 1030…
65. (65) Даниил Медведев (Россия) — 772…