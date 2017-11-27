Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт»
Спорт не помогает женщинам похудеть
Красноярские школы получили рекомендации о работе в военное время
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Медведев уволил зятя Ельцина
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
СКА-Хабаровск0
Локомотив М0
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак М
Зенит
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Хетафе
Хоккей. НХЛ
01:00
Бостон Брюинз2
Эдмонтон Ойлерз4
Футбол. Зарубежный
26.11
Монако1
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
26.11
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
26.11
Ювентус3
Кротоне0
Все события
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Месси впервые за семь лет не забил в шести матчах подряд
Чудо на льду: бронза Воронова в США вывела его в Финал Гран-при
Мелания Трамп в объемном свитере появилась на публике (фото)
Литвинова, Земфира и Бондарчук вместе провели выходные
Поездки в общественном транспорте ведут к депрессии
Грозит ли нам атипичная пневмония
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10«Зенит» разгромил «Тосно»
7Гран-при Абу-Даби
11:48 (мск), источник: GoTennis.ru

Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль остаётся лидером

По итогам минувшей недели в Топ-20 рейтинга ATP все теннисисты сохранили свои позиции.

Источник: AP 2017

Испанец Рафаэль Надаль сохраняет звание первой ракетки мира, вторым идёт швейцарец Роджер Федерер, замыкает тройку лидеров болгарин Григор Димитров.

Читайте также
Швейцарский банк: как Роджер Федерер стал самым дорогим брендом среди спортсменов

Рейтинг АТР. Версия от 27 ноября 2017 года.

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10645 очков.

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 9605.

3. (6) Григор Димитров (Болгария) — 5150.

4. (3) Александр Зверев (Германия) — 4610.

5. (4) Доминик Тим (Австрия) — 4015.

6. (5) Марин Чилич (Хорватия) — 3805.

7. (8) Давид Гоффин (Бельгия) — 3775.

8. (9) Джек Сок (США) — 3165.

9. (7) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.

10. (10) Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2615.

11. (11) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2595.

12. (12) Новак Джокович (Сербия) — 2585.

13. (13) Сэм Куэрри (США) — 2535.

14. (14) Кевин Андерсон (ЮАР) — 2480.

15. (15) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 2320.

16. (16) Энди Маррей (Великобритания) — 2290.

17. (17) Джон Иснер (США) — 2265.

18. (18) Люка Пуйе (Франция) — 2235.

19. (19) Томаш Бердых (Чехия) — 2095.

20. (20) Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2015.

39. (39) Андрей Рублёв (Россия) — 1229…

45. (45) Карен Хачанов (Россия) — 1030…

65. (65) Даниил Медведев (Россия) — 772…

Сегодня день рождения у Радека Штепанека!
Момент истины для «Спартака»
Тренер «Зенита»: Возглавлять сборную своей страны — это мечта
Месси впервые за семь лет не забил в шести матчах подряд
Чудо на льду: бронза Воронова в США вывела его в Финал Гран-при
Смолов интересен итальянскому клубу
Рейтинг WTA. Мария Шарапова поднялась на 60-ю позицию
Вход на матч РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» будет бесплатным
Новости
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь