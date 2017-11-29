Игра на вылет: сколько стоит вырастить первую ракетку мира

Источник: AFP 2017

Про тренировки

«Обычно ребенка приводят в теннис лет в пять, — рассказывает Александр Островский, учредитель теннисной Академии Александра Островского и генеральный директор инвестиционной компании O1 Properties. — На этом этапе достаточно тренироваться два-три раза в неделю по часу-полтора. Занятия проводятся в группах и стоят не очень дорого — порядка 6000−8000 рублей в месяц. Параллельно можно записаться на фигурное катание или плавание. Это развивает навыки, которые пригодятся теннисисту в будущем.

Если родители решили, что ребенок будет заниматься профессионально, добавляются индивидуальные занятия. Они стоят дороже. Цена зависит от корта, на котором тренируется ребенок, и квалификации тренера. В среднем порядка $50 за одно занятие продолжительностью часполтора. На этом этапе достаточно одной индивидуальной тренировки в неделю. К 8−9 годам нагрузка увеличивается. В это время начинаются первые соревнования, тренироваться нужно каждый день, но объемы прежние — час-полтора. С 10−11 лет ежедневные тренировки предусматривают большие объемы, до трех часов в день, добавляется ОФП, один-два раза в неделю. Все вместе стоит от $1000 до $1500 в месяц. Есть еще работа со спарринг-партнером. Это порядка 1000−1500 рублей в час.

Получать теннисное образование за границей намного дороже.

Мария Шарапова в своей автобиографии рассказывает, что только за доступ к кортам в Академии Рика Маччи, где выросли сестры Уильямс, нужно заплатить порядка $1000. На обучение самой Марии в Академии Ника Боллетьери IMG тратило $35 000 в год.

В испанской теннисной Академии Sanchez-Casal в Барселоне есть несколько программ. Так, за трехмесячный курс придется заплатить около €9000. Дополнительно оплачивается лицензия и медицинская страховка — €40, а также регистрационный взнос — €154.

Итого: от $2000 в год c 5 лет.

Про команду

Профессиональные теннисисты редко перемещаются по миру в одиночестве. Почти у каждого есть команда. В идеале это тренер по теннису, тренер по ОФП, физиотерапевт, спарринг-партнер и агент. При этом содержание команды, включая все перелеты, проживание в гостиницах и питание, оплачивает сам спортсмен.

«Чем раньше получится собрать команду, тем лучше, — считает Александр Островский. — Это дорогое удовольствие. Когда ребенку 12−13 лет, можно уложиться в $60 000 в год. Но чем интенсивнее тренировки и сложнее календарь соревнований, тем больше расходы. В итоге цифры доходят до $100 000 в год у девочек и $150 000 — у ребят.

Некоторые наши дети полноценно работают с командой с 11 лет. Например, Настя Потапова. В этом случае расходы абсолютно оправданны. Она выиграла юниорский Уимблдон, дважды была в финале «Ролан Гарроса» и один раз — в финале Открытого чемпионата США. А в этом году пробилась в основную сетку взрослого Уимблдона. Сейчас Насте 16 лет. Когда ей было 15, мы смогли найти спонсоров, которые компенсируют расходы.

Итого: от $60 000 в год с 12 лет.

Про экипировку

«Когда ребенок только начинает заниматься теннисом, ему достаточно одной ракетки, — объясняет Александр Островский. — Ее подбирают в зависимости от веса и роста ребенка. Она стоит порядка 5000−6000 рублей. У юниоров и профессиональных теннисистов инвентарь, конечно, солиднее. Стоимость хорошей ракетки от 10 000 до 20 000 рублей.

Еще одна, правда, не самая большая статья расходов — услуги стрингера (специалист по натяжке струн. — Forbes Life). Профессионалы могут менять ракетки до 2−3 раз за один матч. Детям достаточно перетягивать ракетку один раз в два-три месяца. Это стоит порядка 1500 рублей.

Что касается одежды, то здесь можно сэкономить, если получится договориться с производителем. В России есть программа, по которой 10 лучших игроков в своей возрастной категории, но не младше 12 лет, получают личные контракты на одежду и оборудование без какой-либо финансовой составляющей.

Итого: от $3500 в год с 5 лет.

Про турниры

На российский турниры ребенка можно заявлять с 9 лет, на международные — с 10−11.

«Существует система 10S. Это такая организация тренировочного процесса для детей от 5 до 9 лет, в рамках которой проводятся соревнования. Обычно по выходным. Кроме того, у нас есть Российский теннисный тур. Чтобы стать его участником, нужно зарегистрироваться в системе и сделать членский взнос — $20−25 в год. На международном уровне есть похожая система — Tennis Europe, куда приезжают теннисисты со всего мира. И никакие взносы не нужны.

Важно понимать, что дети не могут ездить по турнирам самостоятельно. Нужен сопровождающий. Обычно это мама или бабушка. Кроме расходов на перелет и проживание для ребенка, придется закладывать расходы на перелет и проживание для сопровождающего.

Затраты зависят от региона, где проводятся соревнования. В России это в среднем 30 000−40 000 рублей в неделю на двоих, в Европе — от 100 000. Но цифры, конечно, зависят от времени, которое придется потратить на турнир. Можно вылететь в первом круге и условно сэкономить.

На перспективных теннисистов часто обращают внимание солидные компании. Так, начиная с 2007 года швейцарский часовой бренд Longines прямо во время «Ролан Гарроса» проводит свой турнир Longines Future Tennis Aces. Каждый год в нем принимают участие 20 лучших теннисистов со всего мира в возрасте до 13 лет. Все организационные расходы, включая проезд и проживание участников с сопровождающими, Longines берет на себя.

Год назад в финале играла россиянка Кристина Волгапкина. В этом году российскому участнику повезло меньше, он квалифицировался в основную сетку, но уступил по ходу турнира. А выиграл Мартин Павелски из Польши. Вместе с кубком он получил стипендию $2000 на покупку спортивного инвентаря вплоть до 16 лет и право выйти на корт в показательном матче с легендами тенниса Андре Агасси и Алексом Корретхой.

Итого: от $5300 в год (российские соревнования с 9 лет), от $17 500 в год (турниры за рубежом с 11 лет).

Про призовые

На юниорских турнирах деньги не платят. Это правило. На призовые теннисист может рассчитывать, когда становится профессионалом.

«Вопрос участия в турнирах профессионалов напрямую зависит от уровня подготовки, — говорит Александр Островский. — Некоторые уже в 13−14 лет могут играть с профессионалами. Но это сложно. На практике лучшие юниоры начинают играть на профессиональном уровне в 15−16 лет. В последнее время теннис серьезно повзрослел. Но совсем не факт, что теннисист начнет зарабатывать сразу после того, как перейдет в профессионалы. Можно заиграть в 15 лет, а первые деньги заработать в 17−18.

Вообще теннис — один из самых дорогих видов спорта. Игрок, который участвует в турнирах и зарабатывает деньги, сам платит за спарринг-партнера, за тренера, за медицинскую страховку и т. д. В других видах спорта все устроено иначе.

Когда спортсмен подписывает контракт с профессиональной футбольной, хоккейной или баскетбольной командой, он получает зарплату, а расходы — перелеты, проживание на выездах и прочее — берет на себя клуб. Разница в том, что в итоге остается у теннисиста и, например, у футболиста, колоссальная. Этот момент многие просто не учитывают, когда видят гонорары теннисистов. Никто не задумывается, что внушительную часть призовых теннисист тратит на сопутствующие расходы, которые позволяют ему нормально играть.

Можно заиграть в профессионалах в 15 лет, а первые деньги заработать только в 17−18.

О более-менее стабильных доходах могут говорить игроки из первой сотни — те, кто регулярно попадают на турниры Большого шлема. Здесь даже за поражения на ранних стадиях можно получить неплохие деньги. Так, на Открытом чемпионате США каждый, кто прошел квалификацию и пробился в основную сетку, мог получить более $40 000. Но добраться до турниров Большого шлема могут далеко не все.

«Перейти из юниоров в профессионалы достаточно тяжело, — резюмирует Островский. — Во-первых, нужно научиться играть по-взрослому. Это очень тонкий психологический момент. Во-вторых, нужно вложить в свою будущую карьеру достаточно большие деньги. А гарантий никаких.

У девочек этот процесс проходит немножко мягче. Девочка может раскрыться в 15−17 лет, и уже в это время показывать результаты, которые позволят ей зарабатывать, в том числе и на рекламе. У мальчиков такой период наступает к 19−21 году. Это связано и с большей конкуренцией в мужском туре, и с особенностями физического развития — мальчики позже взрослеют. А ментально очень тяжело соперничать со взрослыми мужиками, которые ждут их в туре.

Марию Шарапову скауты IMG заметили в 11 лет, и с тех пор ее семья могла не думать о финансах. Обсуждая условия контракта, представитель агентства предложил отцу теннисистки определить сумму, необходимую для качественной подготовки в течение года. В 1998-м Юрий Шарапов попросил $50 000, однако в IMG посчитали, что понадобится больше, и одобрили ежегодное содержание Шараповой в $100 000. И не прогадали. Талантливая девочка стала высокооплачиваемой суперзвездой и принесла IMG гораздо больше, чем агентство когда-то в нее вложило.