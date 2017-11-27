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10:18 (мск), источник: GoTennis.ru

Рейтинг WTA. Мария Шарапова поднялась на 60-ю позицию

За минувшую неделю в Топ-20 рейтинга WTA не произошло никаких изменений. Румынка Симона Халеп остаётся первой ракеткой мира, второе и третье места занимают испанка Гарбин Мугуруса и датчанка Каролин Возняцки.

Источник: Reuters

Что касается россиянок, то две теннисистки смогли улучшить своё положение в мировой классификации — Мария Шарапова и Наталья Вихлянцева.

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Рейтинг WTA. Версия от 27 ноября 2017 года.

1. (1) Симона Халеп (Румыния) — 6175 очков.

2. (2) Гарбин Мугуруса (Испания) — 6135.

3. (3) Каролин Возняцки (Дания) — 6015.

4. (4) Каролина Плишкова (Чехия) — 5730.

5. (5) Винус Уильямс (США) — 5597.

6. (6) Элина Свитолина (Украина) — 5500.

7. (7) Елена Остапенко (Латвия) — 5010.

8. (8) Каролин Гарсия (Франция) — 4385.

9. (9) Йоханна Конта (Великобритания) — 3610.

10. (10) Коко Вандевеге (США) — 3258.

11. (11) Кристина Младенович (Франция) — 2935.

12. (12) Светлана Кузнецова (Россия) — 2856.

13. (13) Слоан Стивенс (США) — 2802.

14. (14) Юлия Гёргес (Германия) — 2655.

15. (15) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485.

16. (16) Анастасия Севастова (Латвия) — 2475.

17. (17) Эшли Барти (Австралия) — 2236.

18. (18) Елена Веснина (Россия) — 2220.

19. (19) Мэдисон Киз (США) — 2213.

20. (20) Магдалена Рыбарикова (Словакия) — 2141.

24. (24) Дарья Касаткина (Россия) — 1950…

33. (33) Екатерина Макарова (Россия) — 1580…

55. (56) Наталья Вихлянцева (Россия) — 1033…

60. (61) Мария Шарапова (Россия) — 1006…

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