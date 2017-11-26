Шарапова победила Буюкаксай в выставочном матче в Стамбуле

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Чем опасны йогурты
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Как обманывают с новыми деньгами
Валерия выбрала яркий образ для вечеринки в стиле 90-х
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина Харрикейнз0
Нэшвилл Предаторз0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сталь Д0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Заря Лг0
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кельн0
Герта1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лацио1
Фиорентина0
Хоккей. НХЛ
22:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
22:45
Валенсия
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Кротоне
Биатлон. Биатлон
19:10
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
19:00
Хаддерсфилд1
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель1
Генгам0
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад2
Лас-Пальмас2
Футбол. Зарубежный
18:00
Александрия3
Карпаты0
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо Мн5
Сибирь1
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург3
Хоффенхайм0
Хоккей. НХЛ
27.11
Бостон Брюинз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит1
Югра0
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА3
Адмирал1
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли0
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца0
Лион5
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа1
Рома1
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан0
Торино0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе0
Наполи1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов2
Анжи0
Футбол. Зарубежный
16:30
Саутгемптон4
Эвертон1
Биатлон. Биатлон
16:15
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада1
Спартак4
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг3
Динамо Р2
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист5
Торпедо НН1
Футбол. Зарубежный
15:00
Верес3
Черноморец Од1
Хоккей. КХЛ
14:30
ТракторБ3
Северсталь2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин0
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
14:00
Депортиво2
Атлетик2
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал0
Краснодар1
Все события
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Правда на правду. Россия и МОК начали словесную драку
Овечкин сотворил исторический хет-трик и догнал Буре. Обзор НХЛ
Юлию Меньшову раскритиковали за неудачный наряд
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
28«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова победила Буюкаксай в выставочном матче в Стамбуле

Россиянка Мария Шарапова провела выставочный матч в Стамбуле против турчанки Каглы Буюкаксай.

Источник: Reuters

Мария одержала победу в двух партиях — 7:6 (7:3), 6:0.

Единственный титул в карьере в одиночном разряде на турнирах WTA Буюкаксай завоевала как раз в Стамбуле в 2016 году. Шарапова выиграла 36 соревнований, включая 5 турниров «Большого шлема».

Нынешний сезон Шарапова, вернувшаяся в апреле после дисквалификации, завершила на 60-й строчке., выиграв один турнир — в Тяньцзине. Буюкаксай сейчас занимает 160-е место.

 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
Правда на правду. Россия и МОК начали словесную драку
Сборная России стала шестой в смешанной эстафете на этапе КМ
СМИ: Криштиану Роналду провел переговоры с французским ПСЖ
Боттас выиграл заключительный этап Гран-при «Формулы-1» в сезоне
ЦСКА обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Два гола Бухарова позволили «Ростову» победить «Анжи»
ЦСКА одержал волевую победу над «Адмиралом»
Новости
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь