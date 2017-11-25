Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Мария Шарапова встретилась с Марком Уэббером в Абу-Даби
Российская теннисистка Мария Шарапова во время посещения этапа
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Российская теннисистка Мария Шарапова во время посещения этапа
Напомним, что Шарапова вместе с Уэббером неоднократно принимали участие в рекламных акциях компании Porsche, которая является спонсором обоих спортсменов.