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19:34 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова встретилась с Марком Уэббером в Абу-Даби

Российская теннисистка Мария Шарапова во время посещения этапа Гран-При «Формулы-1» в Абу-Даби встретилась с бывшим пилотом команды «Ред Булл», австралийцем Марком Уэббером.

Напомним, что Шарапова вместе с Уэббером неоднократно принимали участие в рекламных акциях компании Porsche, которая является спонсором обоих спортсменов.

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