Матч Шараповой с Халеп на US Open признан лучшей игрой года на ТБШ

На этой неделе были определены лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Первое место занял поединок пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой с представительницей Румынии Симоной Халеп в первом круге Открытого чемпионата США. В той встрече уроженка Нягани одержала победу со счётом 6:4, 4:6, 6:3.