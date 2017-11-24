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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч Шараповой с Халеп на US Open признан лучшей игрой года на ТБШ

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона.

Источник: AP 2017

На этой неделе были определены лучшие матчи сезона на турнирах «Большого шлема». Первое место занял поединок пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой с представительницей Румынии Симоной Халеп в первом круге Открытого чемпионата США. В той встрече уроженка Нягани одержала победу со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге Шарапова дошла до четвёртого круга, где проиграла Анастасии Севастовой из Латвии со счётом 7:5, 4:6, 2:6.

В рейтинге WTA Шарапова занимает 61-ю строчку, Халеп — первую.

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