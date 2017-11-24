Теннисист Рублев и пловец Чупков будут уволены в запас с военной службы в ЦСКА
МОСКВА, 24 ноя —
МОСКВА, 24 ноя —
Церемония пройдет в Музее спортивной славы ЦСКА. Всего с военной службы будут уволены 30 спортсменов, включая Чупкова и Рублева.
На счету 20-летнего Чупкова бронза Олимпийских игр в
В июле 20-летний Рублев впервые в карьере выиграл турнир Ассоциации
Чупков и Рублев вступили в ряды Вооруженных сил РФ в ноябре 2016 года.
«За время службы рядовые спортивных рот ЦСКА добились не только отличных спортивных результатов на международной арене. Все они прошли все виды военной подготовки: от строевой подготовки до упражнений с боевой техникой и стрелковым оружием», — отмечается в