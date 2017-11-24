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14:57 (мск), источник: Р-Спорт

Теннисист Рублев и пловец Чупков будут уволены в запас с военной службы в ЦСКА

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Теннисист Андрей Рублев и пловец Антон Чупков будут в субботу уволены в запас с военной службы в спортивной роте ЦСКА, сообщается в пресс-релизе армейцев.

Источник: Reuters

Церемония пройдет в Музее спортивной славы ЦСКА. Всего с военной службы будут уволены 30 спортсменов, включая Чупкова и Рублева.

На счету 20-летнего Чупкова бронза Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а также золото и бронза чемпионата мира по водным видам спорта 2017 года в Будапеште.

В июле 20-летний Рублев впервые в карьере выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), победив на турнире в хорватском Умаге. Также в этом году россиянин дошел до четвертьфинала US Open и играл в финале молодежного итогового теннисного турнира Next Gen АТР Finals.

Чупков и Рублев вступили в ряды Вооруженных сил РФ в ноябре 2016 года.

«За время службы рядовые спортивных рот ЦСКА добились не только отличных спортивных результатов на международной арене. Все они прошли все виды военной подготовки: от строевой подготовки до упражнений с боевой техникой и стрелковым оружием», — отмечается в пресс-релизе.

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