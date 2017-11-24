Теннисист Рублев и пловец Чупков будут уволены в запас с военной службы в ЦСКА

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Церемония пройдет в Музее спортивной славы ЦСКА. Всего с военной службы будут уволены 30 спортсменов, включая Чупкова и Рублева.

На счету 20-летнего Чупкова бронза Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а также золото и бронза чемпионата мира по водным видам спорта 2017 года в Будапеште.

В июле 20-летний Рублев впервые в карьере выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), победив на турнире в хорватском Умаге. Также в этом году россиянин дошел до четвертьфинала US Open и играл в финале молодежного итогового теннисного турнира Next Gen АТР Finals.

Чупков и Рублев вступили в ряды Вооруженных сил РФ в ноябре 2016 года.