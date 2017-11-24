Швейцарский банк: как Роджер Федерер стал самым дорогим брендом среди спортсменов

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В 2016-м Роджер Федерер из-за травмы пропустил больше полугода, а в 2017-м вернулся и провел выдающийся сезон. Выиграл два турнира «Большого шлема», в рекордный, 15-й раз сыграл на Итоговом турнире ATP, но так и не смог вернуть себе звание первой ракетки мира (он второй — вслед за Рафаэлем Надалем). Зато второй раз подряд стал лидером бренд-рейтинга Forbes среди спортсменов. В чем секрет привлекательности Федерера для компаний?

Семья и воспитание

Роджер Федерер родился в швейцарском Базеле в достаточно обеспеченной семье. Его родители — Роберт и Линетт — работали в одной из ведущих компаний в химической промышленности Ciba AG, а по выходным разминались на кортах клуба «Олд Бойз».

В 80-е теннис в Швейцарии был далеко не самым популярным видом спорта, потому Роджер не сразу обратил внимание на семейное увлечение. И мечтал о карьере футболиста. Но в 1987 году швейцарская сборная наконец отобралась на Кубок Дэвиса. Интерес к теннису резко возрос.

А Роджер все чаще стал брать в руки ракетку. Когда ему исполнилось 8, Линетт впервые задумалась о том, что ее сын может стать профессиональным теннисистом и серьезно занялась его спортивным образованием.

Денег на это родители не жалели — Федерер регулярно посещал мастер-классы, был участником сразу нескольких юниорских программ, а в 14 перебрался в Экюблан, в один из самых престижных теннисных центров Швейцарии. Первое время было очень тяжело. «Я был швейцарским немцем, над которым все смеялись. Почти не говорил по-французски. Ко мне придирались. Я не был там счастлив», — рассказывал Роджер в интервью швейцарскому журналисту Роже Жонину. Разочарование выплескивалось на корте. Федерер пытался доказать свое превосходство над остальными с помощью впечатляющих форхендов и бэкхендов. А в свободное время учил французский. В итоге к началу профессиональной карьеры он свободно говорил на немецком, французском и английском.

Друзья тоже появились. Правда, на какое-то время пропала мотивация. На тренировках он хотел играть только с приятелями и перестал прогрессировать, потому что давно перерос их уровень. В дело вмешались родители. «Мы объяснили Роджеру, что не можем финансово его поддерживать в течение десяти лет только для того, чтобы он был где-то четырехсотым в мире. Я даже стала больше работать, чтобы показать сыну, как дорого обходятся его занятия», — любит вспоминать Линетт. Метод подействовал. Роджер захотел всегда быть лучшим.

Еще одна проблема Федерера в начале карьеры — отсутствие дисциплины. Это сейчас он образец для подражания: спокойный, выдержанный, рассудительный. А в юности мог позволить себе лишнего, особенно после поражений. Родители часто вспоминают историю, как возвращались с одного из турниров через альпийский перевал. Роджер злился и позволил себе несколько резких высказываний. Отец сначала сделал вид, что ничего не услышал, но в итоге не выдержал, остановился посреди дороги, вытащил Роджера из машины и засунул головой в сугроб. «Мы никогда не ругали сына из-за того, что он проиграл, — рассказывала Линетт в интервью Basler Zeitung. — Но когда он плохо себя вел или просто не старался, мы не спускали это с рук. Нашему сыну всегда дозволялось быть немного диким, но он должен был понимать, что у каждого поступка есть последствия».

Отчасти именно эти уроки хорошего тона сформировали его характер и сделали максимально привлекательным для самых представительных брендов.

Призовые и титулы

В 2018-м у Роджера юбилей — 20 лет в профессиональном теннисе. За это время он выиграл 19 турниров «Большого шлема». И это абсолютный рекорд. Всего на счету Федерера 95 титулов и $110 426 628 призовых — больше за спортивную карьеру (в индивидуальных видах спорта) не зарабатывал никто.

Кроме того, именно Роджер стал первым теннисистом, заработавшим больше $10 млн за сезон. Лишь однажды он смог заработать меньше $3 млн. Это случилось в 2016-м, когда Роджер провел только семь турниров и досрочно завершил сезон из-за травмы.

Из чего складываются такие суммы? Кроме призовых за каждый победный матч, в профессиональном туре есть и другие бонусы. Так, например, участники ATP World Finals Tour еще до начала турнира получают порядка $250 000 за каждую свою победу на мэйджоре. Правда, при условии, что не снимутся с итоговых соревнований. В противном случае гонорар разделят между оставшимися игроками. Специальный стимулирующий фонд ITF поощряет спортсменов за турнирную активность. Так, если сыграть 7−8 раз на турнирах элитной серии World Tour Masters-1000 можно заработать до $2 млн в год.

Хороший источник доходов — выставочные турниры и турниры ATP500 и ATP250. Они не такие престижные и не пользуются популярностью у топ-игроков. Чтобы заманить их, организаторы готовы прилично заплатить. Ценник Федерера варьируется от €1 млн до €2 млн.

Правда, за участие в турнирах Роджер иногда получает не только деньги. Организаторы соревнований в Гштааде, например, подарили ему Джульетту, рыже-белую бернскую молочную корову весом около 800 кг. Журналисты очень интересовались судьбой подарка. И несколько лет назад Федерер всех успокоил: «У Джульетты все хорошо, у нее уже есть телята».

К турниру в Гштааде у Федерера вообще особое отношение. В 1998 году его тогдашний директор Жак Херменьят предоставил многообещающему юниору право принять участие в турнире уровня ATP. Роджер проиграл в первом же круге, но пообещал, что обязательно вернется туда, когда выиграет первый турнир «Большого шлема». И выполнил обещание. Сразу после изнурительного «Уимблдона» в 2003-м он вышел на грунтовые корты Гштаада и добрался до финала, хотя местная публика готова была простить ему все, даже показательное поражение в первом круге. Но это не про Роджера. Он всегда борется до конца, чувствует любовь своих болельщиков и отвечает им тем же.

Имидж и социальная ответственность

У Федерера давно сложилась репутация суперзвезды, у которой есть совесть. В 2006 году это признали даже в ООН и предложили ему стать послом доброй воли Детского фонда организации. Так, при его поддержке была запущена специальная программа ATP и ЮНИСЕФ — ACE. В переводе — помощь детям повсеместно. Один из разработанных ACE сувениров «Федер-мишка». Плюшевый герой очень напоминал самого Роджера: красная ракетка в руках, белая бандана на голове и надпись «Федерер» на спине. В 2006-м на Открытом чемпионате США игрушка поступила в свободную продажу. И стоила $8, пять из которых шли в фонд ACE.

В 2009 году весь мир узнал, как Роджер может заботиться о собственной семье и детях. Его жена бывшая теннисистка Мирослава Вавринец родила двух дочерей, которых назвали Майла Роуз и Шарлин Рива. Через пять лет у пары появились мальчики — Лео и Леннарт.

Без жены я не смог бы победить. Если она скажет: “Я больше не хочу путешествовать”, я скажу: “Ладно, моя карьера закончена”. Все просто. Моя жена — ключ к этому. Я счастлив, что моя семья позволяет мне следовать за мечтой. А Мирка всегда была и остается потрясающей поддержкой для меня. Она лучшая. Роджер Федерер

Сочетание популярности и заботливого отношения к тем, кому повезло меньше, уважение семейных ценностей и достойное поведение на корте сделали Роджера идеальным героем не только для болельщиков, но и для глобальных брендов. Сейчас у Федерера десять спонсоров: Nike, Rolex, Mercedes-Benz, Credit Suisse, Jura, Moet&Chandon, Barilla, Lindt, Wilson, Netjets и Sunrise. Контракты с ними ежегодно приносят Федереру порядка $60 млн. Самый крупный из них он подписал еще в 2008 году, с Nike — за 10 лет компания должна выплатить спортсмену $120 млн.

Роджер добросовестно отрабатывает все свои контракты и во взаимоотношениях со спонсорами нередко проявляет оригинальность. Один из самых ярких примеров — классический блейзер Nike для «Уимблдона"-2006. На левом нагрудном кармане был вышит золотой герб, разработанный Федерером специально к этому турниру: три ракетки, по одной на каждый титул, полученный им на «Уимблдоне», и фамилия крупными буквами. Стильный образ Роджера стал едва ли не главной новостью турнира. Это позволило Nike затмить конкурентов из Ralph Lauren, которые в том же году представили свою первую коллекцию одежды для болл-боев и судей на линии. В конце турнира герб потерял свою актуальность — Федерер выиграл титул в четвертый раз. И блейзер достался куратору музея «Уимблдона». Теперь его могут увидеть посетители Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Игра и соперники

Теннис — один из самых удобных видов спорта с точки зрения рекламы. Во-первых, среди болельщиков много обеспеченных людей. Во-вторых, сезон длится почти круглый год, поэтому теннисисты никогда не выпадают из медиапространства надолго. В-третьих, теннис равномерно популярен во всем мире, чего, например, не скажешь о биатлоне, которым болеет Европа, или бейсболе, от которого сходят с ума в Америке. И, наконец, в-четвертых, нам повезло наблюдать за самым ярким противостоянием в истории игры — Роджер Федерер против Рафаэля Надаля.