Швейцарский банк: как Роджер Федерер стал самым дорогим брендом среди спортсменов
Почему теннисист Федерер стоит дороже футболиста Роналду и спринтера Болта.
Почему теннисист Федерер стоит дороже футболиста Роналду и спринтера Болта.
В 2016-м Роджер Федерер
Семья и воспитание
Роджер Федерер родился в швейцарском Базеле в достаточно обеспеченной семье. Его родители — Роберт и Линетт — работали в одной из ведущих компаний в химической промышленности Ciba AG, а по выходным разминались на кортах клуба «Олд Бойз».
А Роджер все чаще стал брать в руки ракетку. Когда ему исполнилось 8, Линетт впервые задумалась о том, что ее сын может стать профессиональным теннисистом и серьезно занялась его спортивным образованием.
Денег на это родители не жалели — Федерер регулярно посещал
Друзья тоже появились. Правда, на
Еще одна проблема Федерера в начале карьеры — отсутствие дисциплины. Это сейчас он образец для подражания: спокойный, выдержанный, рассудительный. А в юности мог позволить себе лишнего, особенно после поражений. Родители часто вспоминают историю, как возвращались с одного из турниров через альпийский перевал. Роджер злился и позволил себе несколько резких высказываний. Отец сначала сделал вид, что ничего не услышал, но в итоге не выдержал, остановился посреди дороги, вытащил Роджера из машины и засунул головой в сугроб. «Мы никогда не ругали сына
Отчасти именно эти уроки хорошего тона сформировали его характер и сделали максимально привлекательным для самых представительных брендов.
Призовые и титулы
Кроме того, именно Роджер стал первым теннисистом, заработавшим больше $10 млн за сезон. Лишь однажды он смог заработать меньше $3 млн. Это случилось в 2016-м, когда Роджер провел только семь турниров и досрочно завершил сезон
Из чего складываются такие суммы? Кроме призовых за каждый победный матч, в профессиональном туре есть и другие бонусы. Так, например, участники ATP World Finals Tour еще до начала турнира получают порядка $250 000 за каждую свою победу на мэйджоре. Правда, при условии, что не снимутся с итоговых соревнований. В противном случае гонорар разделят между оставшимися игроками. Специальный стимулирующий фонд ITF поощряет спортсменов за турнирную активность. Так, если сыграть 7−8 раз на турнирах элитной серии World Tour Masters-1000 можно заработать до $2 млн в год.
Хороший источник доходов — выставочные турниры и турниры ATP500 и ATP250. Они не такие престижные и не пользуются популярностью у
Правда, за участие в турнирах Роджер иногда получает не только деньги. Организаторы соревнований в Гштааде, например, подарили ему Джульетту,
К турниру в Гштааде у Федерера вообще особое отношение. В 1998 году его тогдашний директор Жак Херменьят предоставил многообещающему юниору право принять участие в турнире уровня ATP. Роджер проиграл в первом же круге, но пообещал, что обязательно вернется туда, когда выиграет первый турнир «Большого шлема». И выполнил обещание. Сразу после изнурительного «Уимблдона» в 2003-м он вышел на грунтовые корты Гштаада и добрался до финала, хотя местная публика готова была простить ему все, даже показательное поражение в первом круге. Но это не про Роджера. Он всегда борется до конца, чувствует любовь своих болельщиков и отвечает им тем же.
Имидж и социальная ответственность
У Федерера давно сложилась репутация суперзвезды, у которой есть совесть. В 2006 году это признали даже в ООН и предложили ему стать послом доброй воли Детского фонда организации. Так, при его поддержке была запущена специальная программа ATP и ЮНИСЕФ — ACE. В переводе — помощь детям повсеместно. Один из разработанных ACE сувениров «Федер-мишка». Плюшевый герой очень напоминал самого Роджера: красная ракетка в руках, белая бандана на голове и надпись «Федерер» на спине. В 2006-м на Открытом чемпионате США игрушка поступила в свободную продажу. И стоила $8, пять из которых шли в фонд ACE.
В 2009 году весь мир узнал, как Роджер может заботиться о собственной семье и детях. Его жена бывшая теннисистка Мирослава Вавринец родила двух дочерей, которых назвали Майла Роуз и Шарлин Рива. Через пять лет у пары появились мальчики — Лео и Леннарт.
Без жены я не смог бы победить. Если она скажет: “Я больше не хочу путешествовать”, я скажу: “Ладно, моя карьера закончена”. Все просто. Моя жена — ключ к этому. Я счастлив, что моя семья позволяет мне следовать за мечтой. А Мирка всегда была и остается потрясающей поддержкой для меня. Она лучшая.
Сочетание популярности и заботливого отношения к тем, кому повезло меньше, уважение семейных ценностей и достойное поведение на корте сделали Роджера идеальным героем не только для болельщиков, но и для глобальных брендов. Сейчас у Федерера десять спонсоров: Nike, Rolex,
Роджер добросовестно отрабатывает все свои контракты и во взаимоотношениях со спонсорами нередко проявляет оригинальность. Один из самых ярких примеров — классический блейзер Nike для «Уимблдона"-2006. На левом нагрудном кармане был вышит золотой герб, разработанный Федерером специально к этому турниру: три ракетки, по одной на каждый титул, полученный им на «Уимблдоне», и фамилия крупными буквами. Стильный образ Роджера стал едва ли не главной новостью турнира. Это позволило Nike затмить конкурентов из Ralph Lauren, которые в том же году представили свою первую коллекцию одежды для
Игра и соперники
Теннис — один из самых удобных видов спорта с точки зрения рекламы.
На данный момент они сыграли между собой 38 официальных матчей. Самый яркий из них (а по мнению многих специалистов и самый яркий в истории мирового тура) случился в финале «Уимблдона"-2008. Теннисисты провели на корте 4 часа 48 минут. Надаль выиграл в пятом сете почти в полной темноте. Так прервалась рекордная победная серия Федерера из 65 матчей на траве, которая длилась больше пяти лет. Зато появился вечный вопрос, кто лучше провел сезон — Надаль или Федерер. В этом году оба выиграли по два «Больших шлема», по два «Мастерса» и по титулу ATP 500. Рафа сыграл больше турниров, набрал больше очков и потому в рейтинге ATP опережает Роджера. Завершать карьеру никто из них не планирует. А, значит, в следующем году будут новые матчи, новые рекорды и достижения, в том числе и финансовые.