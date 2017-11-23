Объяснено преимущество левшей в некоторых видах спорта

Источник: Reuters

С подробностями исследования можно ознакомиться в Biology Letters.

В ходе исследования ученые измерили время, проходящее между ударами профессиональных игроков в бадминтон, сквош, большой и настольный теннис, крикет и бейсбол по мячу и прочие временные промежутки. Выяснилось, что наиболее быстрая реакция требуется игрокам в бейсбол и настольный теннис. Оставшиеся виды спорта оказались менее напряженными.

При этом более 30% лучших игроков в бейсбол оказались левшами, среди лучших игроков бадминтон этот показатель составляет 13%, а среди лучших игроков в сквош — 8,7%. Аналогичные показатели наблюдались и среди женщин — левши составляют 19% лучших игроков в настольный теннис, но лишь 8% игроков в сквош, бадминтон и большой теннис.