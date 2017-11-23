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12:56 (мск), источник: Индикатор

Объяснено преимущество левшей в некоторых видах спорта

Ученые из Ольденбургского университета имени Карла фон Осецкого выяснили, что левши часто обладают преимуществом над правшами в видах спорта, где необходима быстрая реакция, например, бейсболе и настольном теннисе, поскольку их движения оказываются неожиданными для противника.

Источник: Reuters

С подробностями исследования можно ознакомиться в Biology Letters.

В ходе исследования ученые измерили время, проходящее между ударами профессиональных игроков в бадминтон, сквош, большой и настольный теннис, крикет и бейсбол по мячу и прочие временные промежутки. Выяснилось, что наиболее быстрая реакция требуется игрокам в бейсбол и настольный теннис. Оставшиеся виды спорта оказались менее напряженными.

При этом более 30% лучших игроков в бейсбол оказались левшами, среди лучших игроков бадминтон этот показатель составляет 13%, а среди лучших игроков в сквош — 8,7%. Аналогичные показатели наблюдались и среди женщин — левши составляют 19% лучших игроков в настольный теннис, но лишь 8% игроков в сквош, бадминтон и большой теннис.

«Результаты показывают, что чем тяжелее временные ограничения в каком-либо виде спорта, тем больше в нем занято левшей. Мы меньше привыкли играть с левшами, поэтому не можем быстро выработать оптимальную стратегию, чтобы конкурировать с ними. Вероятно, правшам перед важной игрой стоит больше практиковать с левшами, чтобы предугадать их действия», — сообщил автор исследования Флориан Лоффинг.

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