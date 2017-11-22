Федерер возглавил рейтинг самых дорогих имен мирового спорта по версии Forbes
ТАСС, 22 ноября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер второй раз подряд стал лидером
ТАСС, 22 ноября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер второй раз подряд стал лидером
Эксперты Forbes оценили бренд Федерера в $37,2 млн — настолько его маркетинговые доходы (а это не зарплата, бонусы и/или призовые деньги) превышают аналогичный средний показатель десяти самых высокооплачиваемых теннисистов.
Стоимость бренда 36-летнего Федерера, заканчивающего год второй ракеткой мира, оценивается на 3,3% выше, чем годом ранее. Отмечается, что его последняя сделка с компанией Barilla рассчитана на срок более 5 лет и принесет швейцарцу $40 млн.
На втором месте рейтинга — форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» Леброн Джеймс, в маркетинговое портфолио которого входят такие фирмы, как Nike,
Самый высокооплачиваемый футболист мира португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду остался за пределами тройки ($21,5 млн). В 2016 году компания Nike анонсировала пожизненное соглашение с футболистом, которое эксперты оценивают в $1 млрд.
В десятку попали также гольфисты Фил Микельсон, Тайгер Вудс и Рори Макилрой, игрок в крикет Вират Кохли, футболист Лионель Месси и баскетболист Стефен Карри.