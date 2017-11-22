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18:27 (мск), источник: ТАСС

Федерер возглавил рейтинг самых дорогих имен мирового спорта по версии Forbes

ТАСС, 22 ноября. Швейцарский теннисист Роджер Федерер второй раз подряд стал лидером бренд-рейтинга журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

Источник: Reuters

Эксперты Forbes оценили бренд Федерера в $37,2 млн — настолько его маркетинговые доходы (а это не зарплата, бонусы и/или призовые деньги) превышают аналогичный средний показатель десяти самых высокооплачиваемых теннисистов.

Стоимость бренда 36-летнего Федерера, заканчивающего год второй ракеткой мира, оценивается на 3,3% выше, чем годом ранее. Отмечается, что его последняя сделка с компанией Barilla рассчитана на срок более 5 лет и принесет швейцарцу $40 млн.

На втором месте рейтинга — форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» Леброн Джеймс, в маркетинговое портфолио которого входят такие фирмы, как Nike, Coca-Cola, Kia Motors и Intel. Третью строчку занял легкоатлет Усэйн Болт ($27 млн), который завершил спортивную карьеру в 2017 году. За последний год его спонсорский список пополнили Mumm (шампанское), XM (брокерская компания), Kinder, Advil (лекарственный препарат) и Sprint (американская телекоммуникационная компания).

Самый высокооплачиваемый футболист мира португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду остался за пределами тройки ($21,5 млн). В 2016 году компания Nike анонсировала пожизненное соглашение с футболистом, которое эксперты оценивают в $1 млрд.

В десятку попали также гольфисты Фил Микельсон, Тайгер Вудс и Рори Макилрой, игрок в крикет Вират Кохли, футболист Лионель Месси и баскетболист Стефен Карри.

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