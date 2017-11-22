Веснина и Касаткина откроют сезон на турнире в Брисбене

Веснина и Касаткина откроют сезон на турнире в Брисбене

Стал известен состав участников мужского и женского турниров в Брисбене, который пройдёт с 31 декабря 2017 года по 7 января 2018 года.