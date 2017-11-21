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Наряд Марии Шараповой победил в номинации WTA «Лучшее платье года»
МОСКВА, 21 ноя —
МОСКВА, 21 ноя —
WTA в начале ноября на своем сайте устроила голосование среди болельщиков, которым было предложено выбрать самый лучший наряд восьми теннисисток по итогам минувшего сезона.
По итогам опроса более 40% болельщиков отдали свой голос в пользу платья Шараповой, в котором она выступала на Открытом чемпионате США.
«Мария Шарапова представила платье высокой моды с кружевами и кристаллами на кортах US Open. Наряд россиянки в
В опросе, помимо платья Шараповой, участвовали наряды датчанки Каролин Возняцки, американок Винус и Серены Уильямс, чешки Каролины Плишковой, испанки Гарбинье Мугурусы, француженки Кристины Младенович и словачки Доминики Цибулковой.