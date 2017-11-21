Наряд Марии Шараповой победил в номинации WTA «Лучшее платье года»

WTA в начале ноября на своем сайте устроила голосование среди болельщиков, которым было предложено выбрать самый лучший наряд восьми теннисисток по итогам минувшего сезона.

Фоторепортаж Теннисные платья Марии Шараповой

По итогам опроса более 40% болельщиков отдали свой голос в пользу платья Шараповой, в котором она выступала на Открытом чемпионате США.

«Мария Шарапова представила платье высокой моды с кружевами и кристаллами на кортах US Open. Наряд россиянки в Нью-Йорке останется в нашей памяти как один из самых великолепных и эффектных среди теннисных платьев», — говорится на сайте WTA.