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20:19 (мск), источник: Р-Спорт

Наряд Марии Шараповой победил в номинации WTA «Лучшее платье года»

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Наряд российской теннисистки Марии Шараповой победил в номинации Женской теннисной ассоциации (WTA) «Лучшее платье года», сообщается на сайте организации.

Во время загрузки произошла ошибка.

WTA в начале ноября на своем сайте устроила голосование среди болельщиков, которым было предложено выбрать самый лучший наряд восьми теннисисток по итогам минувшего сезона.

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Теннисные платья Марии Шараповой

По итогам опроса более 40% болельщиков отдали свой голос в пользу платья Шараповой, в котором она выступала на Открытом чемпионате США.

«Мария Шарапова представила платье высокой моды с кружевами и кристаллами на кортах US Open. Наряд россиянки в Нью-Йорке останется в нашей памяти как один из самых великолепных и эффектных среди теннисных платьев», — говорится на сайте WTA.

В опросе, помимо платья Шараповой, участвовали наряды датчанки Каролин Возняцки, американок Винус и Серены Уильямс, чешки Каролины Плишковой, испанки Гарбинье Мугурусы, француженки Кристины Младенович и словачки Доминики Цибулковой.

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