Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак1
Автомобилист1
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА1
Югра0
Футбол. Еврокубки
20:00
Спартак М
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Порту
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Трактор
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Витязь
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Сити
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:45
Наполи
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:45
Монако
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:45
АПОЭЛ
Реал
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
22.11
Филадельфия Флайерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
22.11
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
22.11
Даллас Старз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксБ2
Анахайм Дакс3
Все события
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
Без Старых, но с Логиновым. Кто начнет биатлонный сезон?
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
20«Динамо» — «Ахмат»: ничья в Химках
28«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ
19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Невероятно жестокое чтиво»: история Елены Докич

«СЭ» — об истории одной из самых талантливых теннисисток своего поколения, так и не сумевшей реализовать свой талант.

Источник: Reuters

НЕСОКРУШИМАЯ ЖЕРТВА

Последние дни Елена Докич — одна из главных героинь в СМИ. Причем не только и даже не столько спортивных, а общественно-политических. Оно и понятно — тема насилия всегда привлекает внимание, а Докич, к несчастью, испытала это в полной мере.

Причина такого резонанса — выход автобиографической книги теннисистки с претенциозным названием «Несокрушимая» («Unbreakable»). В ней 34-летняя Докич в подробностях описала все те издевательства, которые ей пришлось пережить со стороны ее отца и по совместительству первого тренера Дамира Докича. Наиболее яркие цитаты разлетелись даже по тем СМИ, которые о теннисе пишут раз в несколько лет, да и то по таким вот скандальным или светским поводам.

«В 11 или 12 лет слышать постоянные оскорбления и терпеть насилие было очень тяжело. Но самый сложный момент был в 17 лет, когда я проиграла Линдсей Дэвенпорт в полуфинале Уимблдона. Отец оставил меня на корте и не позволил вернуться в гостиницу, которую я оплачивала», — пишет Докич.

Подобных эпизодов в книге предостаточно. Вот, например, еще один широко растиражированный момент: «Он начал избивать меня с того момента, как я стала играть в теннис. Отец просто не контролировал себя, он бил меня каждый день».

По словам Докич, дошло до того, что она, подавленная и униженная, в какой-то момент начала всерьез думать о суициде.

На самом деле, о злоключениях теннисистки было известно давно, и для теннисной общественности и болельщиков это не было каким-то секретом — хотя Докич долгое время выгораживала отца, стараясь избежать публичного скандала. В 2002 году она, не выдержав, просто собрала вещи и сбежала из дома, перебравшись к своему молодому человеку.

В 2004-м она вернулась на родину, в Сербию, попытавшись наладить отношения с семьей, но год спустя исчезла со всех радаров, пока в конце 2005-го не вернулась в Австралию. К чести Докич, она сумела перезапустить карьеру, вернувшись в первую сотню мирового рейтинга и, как казалось, нашла себя. Работала тренером, сотрудничая, в частности, с экс-россиянкой Дарьей Гавриловой, пробовала себя в журналистике, комментируя для Fox Sports.

Елена ДОКИЧ | Источник: AFP 2017

«ЛЮДИ ДУМАЛИ, ЧТО ИХ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».

Так зачем ей понадобилось снова ворошить прошлое? Что это — попытка свести счеты с отцом, после многих лет выгораживания выставив его в максимально неприглядном свете? Желание подзаработать, а заодно и поймать волну? Ведь книга вышла вскоре после нашумевшего флэшмоба #MeToo, а тема пережитого насилия (неважно, сексуального или обычного) по-прежнему остается, уж извините, в тренде. В первый же день продаж «Несокрушимая» (чуть было не написал «Неудержимая» — очень уж название книги Докич похоже на название вышедшей в свет чуть раньше автобиографии Марии Шараповой) возглавила австралийский чарт, а по ее поводу высказались многие звезды с Зеленого континента — например, выступающий в НБА баскетболист Эндрю Богут, охарактеризовавший книгу как «невероятно жестокое чтиво».

Во время загрузки произошла ошибка.

Подозревать у Докич подобные мотивы, конечно, можно. Но, как написал тот же Богут, «книга — прекрасный пример того, почему нельзя осуждать кого-то, если ты не знаешь всей ситуации и никогда не переживал чего-то подобного».

«Мне очень больно оттого, что люди в мире тенниса, особенно в Австралии, закрывали глаза на все то, что со мной происходило. Они думали — это не моя проблема, предпочитая игнорировать ситуацию», — рассказала Докич.

И это, пожалуй, едва ли не самое страшное во всей этой истории. И не только в ней, а в десятках и сотнях ей подобных. Безразличие. Гаденькая мыслишка «меня это не касается, моя хата с краю».

И в этом смысле факт выхода книги Докич важен уже тем, что поднял волну и заставил общественность говорить на эту неприятную тему. Зашевелилась даже Австралийская теннисная федерация, разразившаяся официальным заявлением. «В то время многие беспокоились о Елене и пытались помочь ей. Некоторые официальные лица даже подавали жалобу в полицию, но, к сожалению, они не могли быть полностью расследованы», — говорится в нем.

Возможно, теперь к таким жалобам будут относиться серьезнее.

Возвращаясь же к мотивам, побудившим Докич написать книгу, можно найти еще один. Очень простой. Ей просто нужно было выговориться. «Я никогда ничего не говорила о моей карьере, о том, что на самом деле со мной происходило. И было здорово написать об этом. Потому что я много лет вынуждена была лгать и мириться с тем, с чем мне мириться не хотелось», — сказала она.

Что ж, правда рассказана. Внутренние демоны выпущены. Впереди — Открытый чемпионат Австралии-2018, на котором Докич будет работать комментатором.

Смерть в ледяном аду. Одна из самых страшных трагедий советского спорта
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
Без Старых, но с Логиновым. Кто начнет биатлонный сезон?
Назначена бригада арбитров на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»
Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Это реально?
«Милан» может быть исключен из еврокубков за несоблюдение FFP
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Марибором»
Сейв Бобровского признан лучшим моментом игры россиян в НХЛ
Новости
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Собянин пообещал жилье всем обманутым дольщикам Москвы
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь