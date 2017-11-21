«Невероятно жестокое чтиво»: история Елены Докич

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НЕСОКРУШИМАЯ ЖЕРТВА

Последние дни Елена Докич — одна из главных героинь в СМИ. Причем не только и даже не столько спортивных, а общественно-политических. Оно и понятно — тема насилия всегда привлекает внимание, а Докич, к несчастью, испытала это в полной мере.

Причина такого резонанса — выход автобиографической книги теннисистки с претенциозным названием «Несокрушимая» («Unbreakable»). В ней 34-летняя Докич в подробностях описала все те издевательства, которые ей пришлось пережить со стороны ее отца и по совместительству первого тренера Дамира Докича. Наиболее яркие цитаты разлетелись даже по тем СМИ, которые о теннисе пишут раз в несколько лет, да и то по таким вот скандальным или светским поводам.

«В 11 или 12 лет слышать постоянные оскорбления и терпеть насилие было очень тяжело. Но самый сложный момент был в 17 лет, когда я проиграла Линдсей Дэвенпорт в полуфинале Уимблдона. Отец оставил меня на корте и не позволил вернуться в гостиницу, которую я оплачивала», — пишет Докич.

Подобных эпизодов в книге предостаточно. Вот, например, еще один широко растиражированный момент: «Он начал избивать меня с того момента, как я стала играть в теннис. Отец просто не контролировал себя, он бил меня каждый день».

По словам Докич, дошло до того, что она, подавленная и униженная, в какой-то момент начала всерьез думать о суициде.

На самом деле, о злоключениях теннисистки было известно давно, и для теннисной общественности и болельщиков это не было каким-то секретом — хотя Докич долгое время выгораживала отца, стараясь избежать публичного скандала. В 2002 году она, не выдержав, просто собрала вещи и сбежала из дома, перебравшись к своему молодому человеку.

В 2004-м она вернулась на родину, в Сербию, попытавшись наладить отношения с семьей, но год спустя исчезла со всех радаров, пока в конце 2005-го не вернулась в Австралию. К чести Докич, она сумела перезапустить карьеру, вернувшись в первую сотню мирового рейтинга и, как казалось, нашла себя. Работала тренером, сотрудничая, в частности, с экс-россиянкой Дарьей Гавриловой, пробовала себя в журналистике, комментируя для Fox Sports.

Елена ДОКИЧ | Источник: AFP 2017

«ЛЮДИ ДУМАЛИ, ЧТО ИХ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».

Так зачем ей понадобилось снова ворошить прошлое? Что это — попытка свести счеты с отцом, после многих лет выгораживания выставив его в максимально неприглядном свете? Желание подзаработать, а заодно и поймать волну? Ведь книга вышла вскоре после нашумевшего флэшмоба #MeToo, а тема пережитого насилия (неважно, сексуального или обычного) по-прежнему остается, уж извините, в тренде. В первый же день продаж «Несокрушимая» (чуть было не написал «Неудержимая» — очень уж название книги Докич похоже на название вышедшей в свет чуть раньше автобиографии Марии Шараповой) возглавила австралийский чарт, а по ее поводу высказались многие звезды с Зеленого континента — например, выступающий в НБА баскетболист Эндрю Богут, охарактеризовавший книгу как «невероятно жестокое чтиво».

Подозревать у Докич подобные мотивы, конечно, можно. Но, как написал тот же Богут, «книга — прекрасный пример того, почему нельзя осуждать кого-то, если ты не знаешь всей ситуации и никогда не переживал чего-то подобного».

«Мне очень больно оттого, что люди в мире тенниса, особенно в Австралии, закрывали глаза на все то, что со мной происходило. Они думали — это не моя проблема, предпочитая игнорировать ситуацию», — рассказала Докич.

И это, пожалуй, едва ли не самое страшное во всей этой истории. И не только в ней, а в десятках и сотнях ей подобных. Безразличие. Гаденькая мыслишка «меня это не касается, моя хата с краю».

И в этом смысле факт выхода книги Докич важен уже тем, что поднял волну и заставил общественность говорить на эту неприятную тему. Зашевелилась даже Австралийская теннисная федерация, разразившаяся официальным заявлением. «В то время многие беспокоились о Елене и пытались помочь ей. Некоторые официальные лица даже подавали жалобу в полицию, но, к сожалению, они не могли быть полностью расследованы», — говорится в нем.

Возможно, теперь к таким жалобам будут относиться серьезнее.

Возвращаясь же к мотивам, побудившим Докич написать книгу, можно найти еще один. Очень простой. Ей просто нужно было выговориться. «Я никогда ничего не говорила о моей карьере, о том, что на самом деле со мной происходило. И было здорово написать об этом. Потому что я много лет вынуждена была лгать и мириться с тем, с чем мне мириться не хотелось», — сказала она.