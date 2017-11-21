«Невероятно жестокое чтиво»: история Елены Докич
«СЭ» — об истории одной из самых талантливых теннисисток своего поколения, так и не сумевшей реализовать свой талант.
«СЭ» — об истории одной из самых талантливых теннисисток своего поколения, так и не сумевшей реализовать свой талант.
НЕСОКРУШИМАЯ ЖЕРТВА
Последние дни Елена Докич — одна из главных героинь в СМИ. Причем не только и даже не столько спортивных, а
Причина такого резонанса — выход автобиографической книги теннисистки с претенциозным названием «Несокрушимая» («Unbreakable»). В ней 34-летняя Докич в подробностях описала все те издевательства, которые ей пришлось пережить со стороны ее отца и по совместительству первого тренера Дамира Докича. Наиболее яркие цитаты разлетелись даже по тем СМИ, которые о теннисе пишут раз в несколько лет, да и то по таким вот скандальным или светским поводам.
«В 11 или 12 лет слышать постоянные оскорбления и терпеть насилие было очень тяжело. Но самый сложный момент был в 17 лет, когда я проиграла Линдсей Дэвенпорт в полуфинале Уимблдона. Отец оставил меня на корте и не позволил вернуться в гостиницу, которую я оплачивала», — пишет Докич.
По словам Докич, дошло до того, что она, подавленная и униженная, в
На самом деле, о злоключениях теннисистки было известно давно, и для теннисной общественности и болельщиков это не было
В 2004-м она вернулась на родину, в Сербию, попытавшись наладить отношения с семьей, но год спустя исчезла со всех радаров, пока в конце 2005-го не вернулась в Австралию. К чести Докич, она сумела перезапустить карьеру, вернувшись в первую сотню мирового рейтинга и, как казалось, нашла себя. Работала тренером, сотрудничая, в частности, с
«ЛЮДИ ДУМАЛИ, ЧТО ИХ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
Так зачем ей понадобилось снова ворошить прошлое? Что это — попытка свести счеты с отцом, после многих лет выгораживания выставив его в максимально неприглядном свете? Желание подзаработать, а заодно и поймать волну? Ведь книга вышла вскоре после нашумевшего флэшмоба #MeToo, а тема пережитого насилия (неважно, сексуального или обычного)
Подозревать у Докич подобные мотивы, конечно, можно. Но, как написал тот же Богут, «книга — прекрасный пример того, почему нельзя осуждать
«Мне очень больно оттого, что люди в мире тенниса, особенно в Австралии, закрывали глаза на все то, что со мной происходило. Они думали — это не моя проблема, предпочитая игнорировать ситуацию», — рассказала Докич.
И это, пожалуй, едва ли не самое страшное во всей этой истории. И не только в ней, а в десятках и сотнях ей подобных. Безразличие. Гаденькая мыслишка «меня это не касается, моя хата с краю».
Возможно, теперь к таким жалобам будут относиться серьезнее.
Возвращаясь же к мотивам, побудившим Докич написать книгу, можно найти еще один. Очень простой. Ей просто нужно было выговориться. «Я никогда ничего не говорила о моей карьере, о том, что на самом деле со мной происходило. И было здорово написать об этом. Потому что я много лет вынуждена была лгать и мириться с тем, с чем мне мириться не хотелось», — сказала она.
Что ж, правда рассказана. Внутренние демоны выпущены. Впереди — Открытый чемпионат Австралии-2018, на котором Докич будет работать комментатором.