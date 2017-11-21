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14:15 (мск), источник: ТАСС

СМИ: полиция Индии открыла расследование в отношении Шараповой по делу о мошенничестве

ТАСС, 21 ноября. Полиция Индии начала расследование по делу об обвинении российской теннисистки Марии Шараповой в пособничестве мошенничеству с недвижимостью. Об этом сообщает газета Times of India.

Источник: AP 2017

Ранее жительница индийского города Гургаон Бавана Агарвал обратилась в суд с жалобой на компанию-застройщика Homestead, которая сотрудничала с Шараповой. Слушание по делу пройдет 23 ноября.

Агарвал в 2013 году вместе с 1500 другими клиентами инвестировала деньги в элитный жилой комплекс в Гургаоне, обещанное к 2016 году сооружение до сих пор не началось строиться. Агарвал, как и многие другие, заинтересовалась предложением из-за Шараповой, которая была рекламным лицом проекта и обещала, что на территории комплекса появятся теннисная школа и магазины спортивной одежды.

Шарапова выиграла 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, в том числе пять — серии Большого шлема и Итоговый турнир года — 2004. Шарапова также является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и победителем Кубка Федерации в составе сборной России.

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