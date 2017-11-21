СМИ: полиция Индии открыла расследование в отношении Шараповой по делу о мошенничестве

Агарвал в 2013 году вместе с 1500 другими клиентами инвестировала деньги в элитный жилой комплекс в Гургаоне, обещанное к 2016 году сооружение до сих пор не началось строиться. Агарвал, как и многие другие, заинтересовалась предложением из-за Шараповой, которая была рекламным лицом проекта и обещала, что на территории комплекса появятся теннисная школа и магазины спортивной одежды.