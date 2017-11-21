Виктория Азаренко получит wild card в Окленде, если разберется с делом по опеке над сыном

Пользователи сети назвали Тихоненко «Мисс непосредственность» и оставили множество других лестных отзывов.
Напомним, Виктория родила ребенка 19 декабря прошлого года, и уже в июне возобновила соревновательную деятельность.
Однако потом Азаренко рассталась с отцом своего сына Лео — Билли Маккигом, а тот инициировал дело об опеке,
Потому Виктория пропустила всю
Участие в турнире в Окленде уже подтвердили победительница итогового турнира 2017 года Каролин Возняцки из Дании, Агнешка Радваньска из Польши и американка Лорен Дэвис.