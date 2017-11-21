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13:54 (мск), источник: Прессбол

Виктория Азаренко получит wild card в Окленде, если разберется с делом по опеке над сыном

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко получит wild card на турнир ASB Classic, который пройдет в Окленде на первой неделе сезона-2018, с 1 по 7 января, если к тому времени она успеет разобраться с делом по опеке над сыном, сообщает stuff.co.nz.

Источник: AP 2017

Напомним, Виктория родила ребенка 19 декабря прошлого года, и уже в июне возобновила соревновательную деятельность.

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Однако потом Азаренко рассталась с отцом своего сына Лео — Билли Маккигом, а тот инициировал дело об опеке, из-за которого мальчику запрещено выезжать из Калифорнии. Оставлять его ради участия в турнирах теннисистка не намерена.

Потому Виктория пропустила всю летне-осеннюю серию американских турниров, состязания в Азии и финал Кубка федерации, в котором сборная Беларуси проиграла США.

Участие в турнире в Окленде уже подтвердили победительница итогового турнира 2017 года Каролин Возняцки из Дании, Агнешка Радваньска из Польши и американка Лорен Дэвис.

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