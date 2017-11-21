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12:14 (мск), источник: БЕЛТА

Теннисистки из 7 стран выступят в основной сетке международного турнира в Минске

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки из семи стран выступят в основной сетке международного турнира ITF Women’s Circuit Pavlov Сup, который стартовал сегодня в Минске (призовой фонд — $15 тыс.), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации тенниса.

Источник: БЕЛТА

В основной сетке турнира, кроме представительниц России, США, Франции, Латвии, Украины и Швейцарии, сразу 11 молодых перспективных белорусских игроков, которые составляют резерв национальной сборной. Особые надежды связываются с выступлением Садаф Толибовой, посеянной под восьмым номером. Главным фаворитом соревнований в Минске считается россиянка Валерия Савиных.

Профессиональный женский теннисный турнир Pavlov Cup проводится с 1996 года. В разное время за победу на нем сражались такие известные теннисистки, как Елена Дементьева и Светлана Кузнецова, Тимея Бачински и Агнешка Радваньска, Петра Квитова и Анастасия Севастова, Симона Халеп и Кики Бертенс.

Матчи основной сетки проходят на кортах спортшколы по теннису «Смена». Победитель турнира определится 25 ноября.

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