Теннисистки из 7 стран выступят в основной сетке международного турнира в Минске

В основной сетке турнира, кроме представительниц России, США, Франции, Латвии, Украины и Швейцарии, сразу 11 молодых перспективных белорусских игроков, которые составляют резерв национальной сборной. Особые надежды связываются с выступлением Садаф Толибовой, посеянной под восьмым номером. Главным фаворитом соревнований в Минске считается россиянка Валерия Савиных.

Профессиональный женский теннисный турнир Pavlov Cup проводится с 1996 года. В разное время за победу на нем сражались такие известные теннисистки, как Елена Дементьева и Светлана Кузнецова, Тимея Бачински и Агнешка Радваньска, Петра Квитова и Анастасия Севастова, Симона Халеп и Кики Бертенс.