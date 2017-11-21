Роджер Федерер: Журналисты часто делают из меня гения

«Конечно, я жду, что лучше всех будут играть ребята, которые были невероятно высоко в рейтинге и побеждали на “Шлемах” — Стэн, Энди и Новак. Это очевидный вариант. Я ожидаю, что они будут действовать на великом уровне.



Не удивлюсь, если для них всё сложится удачно — как сложилось для меня и Рафы. Но всегда нужно ждать медленного восстановления. Если ты быстро набираешь форму, это прекрасное чувство, но так бывает нечасто.



В этом сезоне мне повезло. Это мало зависело от меня — вы, журналисты, часто делаете из меня гения. На самом деле, мы просто делаем паузу и надеемся, что всё сложится», — цитирует Федерера Ubitennis.