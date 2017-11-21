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12:26 (мск), источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер: Журналисты часто делают из меня гения

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Конечно, я жду, что лучше всех будут играть ребята, которые были невероятно высоко в рейтинге и побеждали на “Шлемах” — Стэн, Энди и Новак. Это очевидный вариант. Я ожидаю, что они будут действовать на великом уровне.

Не удивлюсь, если для них всё сложится удачно — как сложилось для меня и Рафы. Но всегда нужно ждать медленного восстановления. Если ты быстро набираешь форму, это прекрасное чувство, но так бывает нечасто.

В этом сезоне мне повезло. Это мало зависело от меня — вы, журналисты, часто делаете из меня гения. На самом деле, мы просто делаем паузу и надеемся, что всё сложится», — цитирует Федерера Ubitennis.

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