«Русский Кубок». На первый план выдвигается молодёжь

В номинации «Лучшая теннисная база» статуэтки в виде двуглавого орла удостоился международный детский лагерь «Артек», носивший в советскую эпоху название пионерского. Здесь созданы все условия для занятий теннисом, в том числе и для игроков с ограниченными возможностями. Именно в «Артеке» проходил детский чемпионат России среди теннисистов на колясках. Вручавшая награду курирующая социальную сферу вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец выразила надежду на то, что теннис придёт и в другие здравницы страны. А получавший «Русский Кубок» президент ФТР Шамиль Тарпищев поблагодарил Ольгу Юрьевну за тёплые слова и сказал, что это награда всем принимавшим участие в теннисных мероприятиях, проходивших в «Артеке».
Первыми в этот вечер лауреатами в номинации «Успех года» стали юные теннисисты-колясочники Сергей Лысов из Тольятти и Алексей Шуклин из Пермского края. Ребята уверенно провели матчи юниорского чемпионата мира и только в финале проиграли команде США.
Двуглавого орла «За вклад в развитие детского тенниса» удостоилась директор Академии тенниса в Адлере Татьяна Зинина. Возглавляемое ей учреждение в 2017-м отметило 35-летие. В 1982 году открылась Спортивная школа олимпийского резерва номер шесть. В течение этого времени на кортах в Адлере занималось 17 тысяч теннисистов, на них продолжают тренироваться игроки команд Сочи, Краснодарского края и Южного Федерального Округа. Татьяна Валентиновна призналась в том, что ей хочется обнять полученный кубок, к которому, по её словам, вся команда Академии шла долгие годы. А вручавший награду Андрей Чесноков пожелал адлерскому клубу такой же долгой и насыщенной жизни, как столичным теннисным школам «Спартака» и ЦСКА.
Почётный президент федерации тенниса Самарской области Алексей Косарев в 2017 году отметил восьмидесятилетний юбилей. Но отнюдь не только круглой датой объясняется то, что он удостоился «Русского Кубка» в номинации «За вклад в развитие регионального тенниса». Алексей Николаевич многое сделал для популяризации этого вида спорта и в областном центре, и в Тольятти. Среди его воспитанников, в частности, числится и Анастасия Павлюченкова.
В номинации «Юниор года» в этот раз оказалось четверо лауреатов. Двуглавых орлов получили завоевавший чемпионский титул личного первенства Европы для игроков не старше шестнадцати лет Тимофей Скатов, лучшая пара такого же турнира, но для 14-летних, Оксана Селехметьева и Марина Тимофеева. А также победительница Tennis Europe Junior Masters в той же, что и у Оксаны и Марины, возрастной категории Диана Шнайдер. Диана стала «наследницей» таких известных ныне теннисисток, как Дарья Гаврилова, Юлия Путинцева и Анастасия Потапова, также в разное время становившихся победительницами соревнований в Реджо-ди-Калабрии.
«Журналистом года» признан редактор теннисного направления Портала Чемпионат Даниил Сальников. Вручавший награду президент Ассоциации спортивной прессы России Николай Долгополов сказал о лауреате немало тёплых слов, отметив его интеллигентность, а сам Сальников поблагодарил семью, которая помогает ему в работе, подстраиваясь под график турниров «Большого шлема», и теннисистов, без которых бы не было никаких статей.
Затем пришёл черёд подниматься на сцену вторых лауреатов в номинации «Успех года». Уступив в полуфинале командного чемпионата мира по пляжному теннису итальянцам и удовольствовавшись бронзой, россияне сполна отыгрались на личном первенстве. Из Червии наши соотечественники увезли четыре комплекта наград высшей пробы. Людмила Никоян и Николай Гурьев первенствовали в соревнованиях микстов, а ещё три золота привезли юниоры: Агния Богатова и Дарья Каличинина, Екатерина Каменецкая и Вероника Першина, Екатерина Глазкова и Анна Романова, которые выиграли турниры в разных возрастных группах.
Яков Шатхин — «Лучший теннисный генеральный». Яков Савельевич занимает посты генерального директора «Кубок Кремля» и Генерального секретаря Федерации тенниса России. Вручавший Шатхину «Русский Кубок» двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов сказал: «Я здесь человек не случайный. Теннис хорош и для шахматистов. Ещё сорок лет назад молодой спортивный руководитель Тарпищев обучал меня теннисным азам. И, благодаря этому виду спорта, я многого добился в шахматах и до сих пор многое могу. И не только в шахматах».
Пожалуй, впервые «Русский Кубок» был вручён лауреату, ушедшему из жизни. В номинации «Память» его удостоился президент Федерации тенниса СССР в 1985—1991 годах, лётчик-космонавт Игорь Волк. Хотя, по словам получавшей награду дочери Игоря Петровича Марии, её отец не любил, когда его называли космонавтом, предпочитая такое наименование собственной профессии — лётчик-испытатель. Шамиль Тарпищев рассказал о том, как Волк увлёкся теннисом: «Я привёз в 1972 году нашим космонавтам шестнадцатимиллиметровую плёнку с записью финала профессионального турнира. В ней показывалось, как на победителя сверху сыплются купюры. И Волк сказал: вот чем нужно заниматься. С тех пор теннис входит в программу подготовки космонавтов».
«Командой года» не в первый раз стали два квартета: сборные теннисисток до 16 и до 18 лет. Анастасия Тихонова, Камилла Рахимова и Дарья Фрайман во главе с капитаном Оксаной Мишуковой, а также Анастасия Харитонова, Софья Лансере и Елена Рыбакина под руководством Елены Макаровой завоевали летние Кубки Европы в этих двух возрастных категориях соответственно. Оксана Николаевна поблагодарила всех помогавших её команде добиться успеха, включая тренера по ОФП, врача сборной и массажиста. А Елена Алексеевна отдала должное отсутствующей на церемонии Елене Рыбакиной, выигравшей все свои одиночные матчи в ходе борьбы за Кубок, и поблагодарила подругу — Евгению Манюкову, которая помогала готовить теннисисток между поединками. «Возможно, без её работы не было бы нашей победы», — сказала Макарова.
ВТБ — «Партнёр года». Один из крупнейших российских банков выступает спонсором многих видов спорта, например, баскетбола. Но, как сказал получавший награду представитель этой кредитной организации, теннис стоит особняком среди всех видов, которые ВТБ поддерживает, и выразил надежду на то, что банк останется титульным спонсором «Кубка Кремля» на долгие годы.
Две следующие номинации оказались связаны между собой. «Тренеры года» — Евгения Манюкова и Сергей Веснин, а «Парой года» назвали Екатерину Макарову и Елену Веснину. Так что Весниной пришлось подниматься на сцену дважды: чтобы наградить собственного отца и много лет проработавшую с Макаровой Манюкову, а затем уже, дабы самой получить «двуглавого орла». Манюкова поблагодарила ФТР за то, что федерация ценит труд тренеров, а Веснин вспомнил первых наставников дочери. В свою очередь, Елена поблагодарила отсутствовавшую в зале партнёршу — Макарова записала видеообращение — и сказала о том, что мысль о желании победить на том или ином соревновании приходит к ним с Екатериной одновременно, и не сговариваясь, без лишних слов, они добиваются успеха.
В завершение вечера на сцену поднялся Шамиль Тарпищев. Он отметил успехи Карена Хачанова, Даниила Медведева и Андрея Рублёва, ставшего первой ракеткой России в двадцатилетнем возрасте. «К сожалению, все трое находятся либо на сборах, либо в отпуске, и не могут присутствовать на церемонии. Но они заслужили “Русский Кубок”. В этом году и Андрей, и Карен, и Даниил участвовали в итоговом турнире для игроков не старше двадцати одного года. Думаю, что через пару лет мы можем замахнуться на Кубок Дэвиса. И, конечно, хочу отметить Макарову и Веснину, одну из сильнейших пар мира, один из немногих мононациональных дуэтов», — сказал Шамиль Анвярович.