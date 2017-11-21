«Русский Кубок». На первый план выдвигается молодёжь

В номинации «Лучшая теннисная база» статуэтки в виде двуглавого орла удостоился международный детский лагерь «Артек», носивший в советскую эпоху название пионерского. Здесь созданы все условия для занятий теннисом, в том числе и для игроков с ограниченными возможностями. Именно в «Артеке» проходил детский чемпионат России среди теннисистов на колясках. Вручавшая награду курирующая социальную сферу вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец выразила надежду на то, что теннис придёт и в другие здравницы страны. А получавший «Русский Кубок» президент ФТР Шамиль Тарпищев поблагодарил Ольгу Юрьевну за тёплые слова и сказал, что это награда всем принимавшим участие в теннисных мероприятиях, проходивших в «Артеке».



Первыми в этот вечер лауреатами в номинации «Успех года» стали юные теннисисты-колясочники Сергей Лысов из Тольятти и Алексей Шуклин из Пермского края. Ребята уверенно провели матчи юниорского чемпионата мира и только в финале проиграли команде США.



Двуглавого орла «За вклад в развитие детского тенниса» удостоилась директор Академии тенниса в Адлере Татьяна Зинина. Возглавляемое ей учреждение в 2017-м отметило 35-летие. В 1982 году открылась Спортивная школа олимпийского резерва номер шесть. В течение этого времени на кортах в Адлере занималось 17 тысяч теннисистов, на них продолжают тренироваться игроки команд Сочи, Краснодарского края и Южного Федерального Округа. Татьяна Валентиновна призналась в том, что ей хочется обнять полученный кубок, к которому, по её словам, вся команда Академии шла долгие годы. А вручавший награду Андрей Чесноков пожелал адлерскому клубу такой же долгой и насыщенной жизни, как столичным теннисным школам «Спартака» и ЦСКА.



Почётный президент федерации тенниса Самарской области Алексей Косарев в 2017 году отметил восьмидесятилетний юбилей. Но отнюдь не только круглой датой объясняется то, что он удостоился «Русского Кубка» в номинации «За вклад в развитие регионального тенниса». Алексей Николаевич многое сделал для популяризации этого вида спорта и в областном центре, и в Тольятти. Среди его воспитанников, в частности, числится и Анастасия Павлюченкова.



В номинации «Юниор года» в этот раз оказалось четверо лауреатов. Двуглавых орлов получили завоевавший чемпионский титул личного первенства Европы для игроков не старше шестнадцати лет Тимофей Скатов, лучшая пара такого же турнира, но для 14-летних, Оксана Селехметьева и Марина Тимофеева. А также победительница Tennis Europe Junior Masters в той же, что и у Оксаны и Марины, возрастной категории Диана Шнайдер. Диана стала «наследницей» таких известных ныне теннисисток, как Дарья Гаврилова, Юлия Путинцева и Анастасия Потапова, также в разное время становившихся победительницами соревнований в Реджо-ди-Калабрии.



«Журналистом года» признан редактор теннисного направления Портала Чемпионат Даниил Сальников. Вручавший награду президент Ассоциации спортивной прессы России Николай Долгополов сказал о лауреате немало тёплых слов, отметив его интеллигентность, а сам Сальников поблагодарил семью, которая помогает ему в работе, подстраиваясь под график турниров «Большого шлема», и теннисистов, без которых бы не было никаких статей.



Затем пришёл черёд подниматься на сцену вторых лауреатов в номинации «Успех года». Уступив в полуфинале командного чемпионата мира по пляжному теннису итальянцам и удовольствовавшись бронзой, россияне сполна отыгрались на личном первенстве. Из Червии наши соотечественники увезли четыре комплекта наград высшей пробы. Людмила Никоян и Николай Гурьев первенствовали в соревнованиях микстов, а ещё три золота привезли юниоры: Агния Богатова и Дарья Каличинина, Екатерина Каменецкая и Вероника Першина, Екатерина Глазкова и Анна Романова, которые выиграли турниры в разных возрастных группах.



Яков Шатхин — «Лучший теннисный генеральный». Яков Савельевич занимает посты генерального директора «Кубок Кремля» и Генерального секретаря Федерации тенниса России. Вручавший Шатхину «Русский Кубок» двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов сказал: «Я здесь человек не случайный. Теннис хорош и для шахматистов. Ещё сорок лет назад молодой спортивный руководитель Тарпищев обучал меня теннисным азам. И, благодаря этому виду спорта, я многого добился в шахматах и до сих пор многое могу. И не только в шахматах».



Пожалуй, впервые «Русский Кубок» был вручён лауреату, ушедшему из жизни. В номинации «Память» его удостоился президент Федерации тенниса СССР в 1985—1991 годах, лётчик-космонавт Игорь Волк. Хотя, по словам получавшей награду дочери Игоря Петровича Марии, её отец не любил, когда его называли космонавтом, предпочитая такое наименование собственной профессии — лётчик-испытатель. Шамиль Тарпищев рассказал о том, как Волк увлёкся теннисом: «Я привёз в 1972 году нашим космонавтам шестнадцатимиллиметровую плёнку с записью финала профессионального турнира. В ней показывалось, как на победителя сверху сыплются купюры. И Волк сказал: вот чем нужно заниматься. С тех пор теннис входит в программу подготовки космонавтов».