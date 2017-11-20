Слезы на королевском плече. Скончалась Яна Новотна
В Чехии на 49-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась Яна Новотна — одна из ярчайших звезд 1990-х, 17-кратная победительница турниров «Большого шлема».
В Чехии на 49-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась Яна Новотна — одна из ярчайших звезд 1990-х, 17-кратная победительница турниров «Большого шлема».
ЗАДОХНУТЬСЯ В ФИНАЛЕ.
Порой бывает, что какой бы яркой и успешной ни была карьера игрока, скольких бы побед он не достиг, его помнят не
Та же история и с Новотной. Чешка — одна из ярчайших теннисисток своего поколения, предпочитавшая агрессивную, атакующую игру и часто ходившая вперед к сетке. Она совершенно восхитительно играла в паре, завоевав 12 титулов «Большого шлема» (и добавив к ним еще четыре в миксте). В ее коллекции есть медали Олимпиады и победа вместе со сборной в Кубке федерации.
Но почти все помнят ее совсем не
Финал Уимблдона 1993 года. Новотна против великой и ужасной Штеффи Граф. Третий, решающий сет. Счет 4:1 в пользу чешки и 40:30 на ее подаче. До заветного титула остается всего пять мячей. Новотна берет мячи и идет подавать. Английский комментатор Джон Баррет, работавший на том матче, в этот момент сказал: «Думаю, она уверена в себе. Раньше в подобные моменты она зачастую излишне волновалась
Новотна делает двойную ошибку. Затем проигрывает еще два мяча. Счет становится 4:2. И тут чешка впадает в прострацию. За последующие 15 минут все было кончено — победа Граф со счетом 6:4.
«ЧТО ЭТО ЗА БОЛЬШАЯ ШТУКА?»
Через несколько месяцев Новотна, вспоминая тот день, упорно отказывалась признавать, что она задохнулась и впала в ступор от близости победы. «Я всегда так играла. И у меня получалось. Да, я дала Граф шанс на второй подаче. Но если бы все можно было повторить, я играла бы точно так же. У меня остались только положительные воспоминания от Уимблдона. Горжусь тем, чего там достигла», — говорила она.
Наверное, она все же лукавила. Во время церемонии награждения Новотна рыдала на плече у герцогини Кентской Кэтрин. А та утешала ее, приговаривая: «Однажды ты обязательно сделаешь это, я точно это знаю, ты победишь». И это — один из самых знаменитых и легендарных моментов в истории Уимблдона.
Сама Новотна совершенно не стыдилась этого. «Для меня это один из самых красивых моментов в моей жизни. Думаю, даже для всех, не только для меня. Нет ничего плохого в том, чтобы показать свои эмоции», — говорила она.
Герцогиня Кэтрин была права: Новотна все же выиграла свой Уимблдон в одиночном разряде, победив в 1998 году в решающем матче француженку Натали Тозья. Спустя пять лет, пережив еще одно поражение в финале, на сей раз от Мартины Хингис. И это делает ее историю еще более красивой и символичной — в истории турнира она осталась не только той самой рыдающей блондинкой, но и триумфатором. Чемпионом, переборовшим свои страхи и комплексы.
Главный приз Новотне вручала ее добрая подруга Кэтрин. «Что это за большая штука? — поддразнивала герцогиня теннисистку на церемонии награждения. — Я же тебе говорила в прошлом году, что если еще раз выйдешь в финал, обязательно победишь. Третий раз должен был стать счастливым».
…После окончания карьеры Новотна работала тренером. А последние годы боролась с поразившим ее тяжелым недугом — раком. Болезнь оказалась сильнее. В воскресенье Новотна скончалась, проведя последние дни жизни в кругу семьи.