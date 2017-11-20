Слезы на королевском плече. Скончалась Яна Новотна

Источник: Спорт-Экспресс

ЗАДОХНУТЬСЯ В ФИНАЛЕ.

Порой бывает, что какой бы яркой и успешной ни была карьера игрока, скольких бы побед он не достиг, его помнят не из-за достигнутых им успехов, а из-за одного поражения — сочного, драматичного, бьющего наотмашь. Взять, например, Анастасию Мыскину. Первая российская теннисистка, выигравшая турнир «Большого шлема». Но кто помнит подробности того финала Roland Garros-2004 против Елены Дементьевой? Поражение в полуфинале Олимпиады-2004 в Афинах от Жюстин Энен, когда Мыскина в третьем, решающем сете вела 5:1, но уступила 6:8, врезалось в память многих куда лучше.

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Та же история и с Новотной. Чешка — одна из ярчайших теннисисток своего поколения, предпочитавшая агрессивную, атакующую игру и часто ходившая вперед к сетке. Она совершенно восхитительно играла в паре, завоевав 12 титулов «Большого шлема» (и добавив к ним еще четыре в миксте). В ее коллекции есть медали Олимпиады и победа вместе со сборной в Кубке федерации.

Но почти все помнят ее совсем не из-за этого. Новотна стала героиней одной из самых драматичных спортивных историй за последние 30 лет. Немногие в своей жизни рыдали на плече особы королевской крови, а та утешала тебя, как могла.

Финал Уимблдона 1993 года. Новотна против великой и ужасной Штеффи Граф. Третий, решающий сет. Счет 4:1 в пользу чешки и 40:30 на ее подаче. До заветного титула остается всего пять мячей. Новотна берет мячи и идет подавать. Английский комментатор Джон Баррет, работавший на том матче, в этот момент сказал: «Думаю, она уверена в себе. Раньше в подобные моменты она зачастую излишне волновалась из-за своего преимущества, просто задыхалась от этого. Но не похоже, чтобы это повторилось сегодня. Что ж, посмотрим».

Новотна делает двойную ошибку. Затем проигрывает еще два мяча. Счет становится 4:2. И тут чешка впадает в прострацию. За последующие 15 минут все было кончено — победа Граф со счетом 6:4.

«ЧТО ЭТО ЗА БОЛЬШАЯ ШТУКА?»

Через несколько месяцев Новотна, вспоминая тот день, упорно отказывалась признавать, что она задохнулась и впала в ступор от близости победы. «Я всегда так играла. И у меня получалось. Да, я дала Граф шанс на второй подаче. Но если бы все можно было повторить, я играла бы точно так же. У меня остались только положительные воспоминания от Уимблдона. Горжусь тем, чего там достигла», — говорила она.

Наверное, она все же лукавила. Во время церемонии награждения Новотна рыдала на плече у герцогини Кентской Кэтрин. А та утешала ее, приговаривая: «Однажды ты обязательно сделаешь это, я точно это знаю, ты победишь». И это — один из самых знаменитых и легендарных моментов в истории Уимблдона.

Сама Новотна совершенно не стыдилась этого. «Для меня это один из самых красивых моментов в моей жизни. Думаю, даже для всех, не только для меня. Нет ничего плохого в том, чтобы показать свои эмоции», — говорила она.

Герцогиня Кэтрин была права: Новотна все же выиграла свой Уимблдон в одиночном разряде, победив в 1998 году в решающем матче француженку Натали Тозья. Спустя пять лет, пережив еще одно поражение в финале, на сей раз от Мартины Хингис. И это делает ее историю еще более красивой и символичной — в истории турнира она осталась не только той самой рыдающей блондинкой, но и триумфатором. Чемпионом, переборовшим свои страхи и комплексы.

Главный приз Новотне вручала ее добрая подруга Кэтрин. «Что это за большая штука? — поддразнивала герцогиня теннисистку на церемонии награждения. — Я же тебе говорила в прошлом году, что если еще раз выйдешь в финал, обязательно победишь. Третий раз должен был стать счастливым».