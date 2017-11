Кто всё-таки лучше провёл сезон — Рафаэль Надаль или Роджер Федерер? Всё просто

В календаре АТР-Тура остался только финал «Кубка Дэвиса», а это значит, что можно перейти к самой увлекательной части сезона, которой все мы с нетерпением ждали ещё с конца весны — в течение ближайших двух месяцев будут вестись споры между сторонниками Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Кто лучше провёл самый ностальгический сезон последних пяти-семи лет? Что важнее — Уимблдон или «Ролан Гаррос»? Что хуже — сняться с Итогового или проиграть Гоффину? Какой титул менее заслуженный — US Open или Уимблдон? Мы постараемся разобрать все эти моменты и дать единственно верный ответ — кто же круче. Главное, не мотайте в конец, путь к ответу тоже должен получится интересным.

Оценочные факторы 1. Личные встречи Роджер Федерер — Рафаэль Надаль — 4:0. Три победы Роджера в двух сетах, одна — в пяти. Три победы в финалах, одна — в четвёртом раунде. Одна победа на «Шлеме», три — на «Мастерсах». За четыре матча (одиннадцать проведённых партий) Федерер отдал Надалю два сета и 25 геймов. Этот фактор, конечно, несколько пересечётся с категорией эмоциональных. Сколько же болельщики Роджера ждали этого момента. Первая ракетка мира? Без проблем. Провал в Нью-Йорке и Лондоне? Ладно. Поражения от Хаааса и Донского? Это когда вообще было? А вот четыре-ноль, что вы на это скажете?! Теперь и поклонники Федерера получили в своё распоряжение столь обидный (но при этом очень мало значащий) аргумент. Интересно, что в этом сезоне он действительно подчёркивает успешность Роджера. На самом деле, личные встречи значат мало. В спорте не нужно быть лучше кого-то конкретного. В спорте нужно быть первым. Взять четыре «Шлема» за год, проиграв на всех остальных турнирах одному и тому же человеку? С радостью. Уверен, что эти слова скажет любой теннисист. Но раз уж мы сравниваем выступление двух игроков в течение сезона, почему бы и не столкнуть их лбами? Ведь это один из немногих факторов, где совершенно нивелировано влияние других игроков. Тут, конечно, преимущество за Роджером. Но болельщикам швейцарца не стоит сильно загоняться по этому поводу. Помните, что если кричать «Ну в этом-то году Федерер был сильнее Рафы из-за лички», можно получить вполне справедливый ответ, что в течение карьеры-то Рафа был сильнее. 2. Рейтинг Звание первой ракетки мира — это здорово, но рейтинг АТР даёт баллы и за поражения во вторых раундах. Таким образом, при стечение обстоятельств судьба лидерства по итогам года может решиться благодаря тому, что один теннисист после «Шлема» поедет домой отдыхать, а второй — поедет на какой-нибудь турнир, где проведёт два матча и получит лишнюю сотенку очков. Сразу отметим, что Рафа стал первой ракеткой честно. Нет смысла уменьшать его заслуги или сомневаться в статусе официального рейтинга. Но почему бы не проверить, чего спортсмены добились своими успехами? Будем считать только очки, полученные на турнирах, где Рафа и Роджер играли в доходили до финала. (Это не попытка помочь Федереру — он проигрывал и в полуфинале Итогового, а это очки, которые не будут учтены. Рафа в полуфиналах не проигрывал, так что мы выбираем удобные для испанца условия. Ведь лучший в году должен определять по крутости побед, а не по количеству стартов, правда?) Рафаэль Надаль: 9700 очков. Разница с реальным рейтингом: 945 «мусорных» очков Роджер Федерер: 9000 очков. Разница с реальным рейтингом: 605 «мусорных» очков Что ж, мы убедились в том, что Рафа вполне справедливо завершил год на вершине рейтинга. Он чаще проигрывал, но это следствие того, что он больше играл (Надаль не мальчик, чтобы выкладываться по максимуму на каждом турнире). Если бы не травмы, очков должно было быть ещё больше — финалы Парижа и Итогового казались более чем достижимыми. Надаль однозначно побеждает 3. «Качество» «Шлемов» Да, Рафа и Роджер взяли по два титула «мэйджоров». Но ведь нельзя остановиться на том, что они были одинаково хороши? Кто-то должен быть лучше, иначе спор теряет смысл — неинтересно признавать, что главный соперник твоего кумира так же хорош. Australian Open Роджер Федерер: семь побед. Юрген Мельцер (300-я ракетка мира), Ноа Рубин (200-я), Томаш Бердых (Десятая), Кеи Нишикори (Пятая), Миша Зверев (Пятидесятая), Стэн Вавринка (Четвёртая), Рафаэль Надаль (Девятая). Рафаэль Надаль: шесть побед. Флориан Майер (49-я ракетка мира), Маркос Багдатис (36-я), Александр Зверев (24-я), Гаэль Монфис (Шестая), Милош Раонич (Третья), Григор Димитров (15-я). Мельцер и Рубин портят вид сетки Федерера, конечно, но первые два круга на «Шлемах» — сомнительный показатель (группа объективных фактов кончилась). Сетка Рафы была ровнее, но Федерер победил четырёх представителей Топ-10, тогда как Рафа — только двух. Ну и, конечно, и Роджера небольшое преимущество — он победил Надаля в финале. «Ролан Гаррос» Рафа побеждает за неявкой соперника. Две победы над Топ-10, десятый титул. Роджеру не стоило и соваться. Уимблдон Роджер Федерер: семь побед. Александр Долгополов (84-я ракетка мира), Душан Лайович (79-я), Миша Зверев (30-я), Григор Димитров (11-я), Милош Раонич (Седьмая), Томаш Бердых (15-я), Марин Чилич (Шестая). Рафаэль Надаль: три победы. Джон Миллман (137-я ракетка мира), Дональд Янг (43-я), Карен Хачанов (34-я). Ну Роджер, конечно, побеждает, но на Australian Open было увереннее. У Федерера была очень щадящая сетка, в которой одним из самых опасных был первый круг. Душан Лайович — ну нет, Миша Зверев — спад, Григор Димитров — качели формы и спад, Милош Раонич — сто тысяч травм и спад, Томаш Бердых — Томаш Бердых, Марин Чилич — травма. Две победы над Топ-10, седьмой титул, важнейшая победа, но она важна лишь как 19-й трофей. В целом это следствие ужасного уровня Тура в целом и огромного разрыва между группами теннисистов. US Open Роджер Федерер: четыре победы. Фрэнсис Тиафо (70-я ракетка мира), Михаил Южный (101-я), Фелисиано Лопес (35-я), Филипп Кольшрайбер (37-я). Рафаэль Надаль: семь побед. Душан Лайович (85-я ракетка мира), Таро Даниэль (121-я), Леонардо Майер (59-я), Александр Долгополов (64-я), Андрей Рублёв (53-я), Хуан Мартин Дель Потро (28-я), Кевин Андерсон (32-я).

Это ещё хуже, чем Уимблдон. Надаль победил Дель Потро, который раньше обыграл Федерера, и только это не позволяет вообще не считать этот US Open. Ноль побед над Топ-10, ноль побед над Топ-20, одна победа над Топ-30 — финал против грустного Андерсона.



Итого, «Ролан Гаррос» не считается для Федерера, Уимблдон не считается для Надаля. US Open Федерер провалил (была история с травмой в Монреале, но даже в оценочной группе нам важнее результат), но турнир просто не получается занести в актив Надалю. То есть да, он стал чемпионом, он всех победил, всё честно. Но Андерсон и Рублёв?



В противостоянии US Open Надаля и Australian Open Федерера однозначно побеждает второй.