Кто всё-таки лучше провёл сезон — Рафаэль Надаль или Роджер Федерер? Всё просто

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В календаре АТР-Тура остался только финал «Кубка Дэвиса», а это значит, что можно перейти к самой увлекательной части сезона, которой все мы с нетерпением ждали ещё с конца весны — в течение ближайших двух месяцев будут вестись споры между сторонниками Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Кто лучше провёл самый ностальгический сезон последних пяти-семи лет? Что важнее — Уимблдон или «Ролан Гаррос»? Что хуже — сняться с Итогового или проиграть Гоффину? Какой титул менее заслуженный — US Open или Уимблдон? Мы постараемся разобрать все эти моменты и дать единственно верный ответ — кто же круче. Главное, не мотайте в конец, путь к ответу тоже должен получится интересным.

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Прежде всего, стоит разобраться с людьми, которые заявляют, будто Федерер и Надаль провели лучшие сезоны в карьере и никогда прежде не играли на таком уровне. Это не так. 2017 год действительно получился выдающимся для Рафы: он взял два титула «Шлема» лишь в третий раз раз за карьеру. При этом, в 2013 году Надаль также победил в Париже и Нью-Йорке, но в Мельбурне не сыграл вовсе, а на Уимблдоне проиграл на старте. Зато у испанца был сезон-2010 — четвертьфинал Australian Open и три титула «Шлемов» подряд. К тому же, семь лет назад не возникало ощущение, что Рафа выполняет обязательную программу на грунте, по мере возможностей добирая на остальных покрытиях. Но к этому мы ещё вернёмся.



Что до Федерера, здесь всё и проще, и сложнее. Это явно не лучший сезон швейцарца: у него были 2004, 2006 и 2007 (особенно 2006): три титула «Шлемов» — это три титула «Шлемов». У него были 2005 (две чашки и два полуфинала) и 2009 (две чашки и два финала). К теме качества сезонов Федерера мы вернёмся в каком-нибудь следующем материале, но 2017 не выглядит однозначным фаворитом. Когда проходят эмоции, факты не позволяют считать его лучшим в карьере Роджера.



Итак, приступим к сравнению двух теннисистов, о которых все будут говорить до конца года. В таком ответственном деле нельзя ничего упускать, но нельзя обойтись и без претензий на честность и полноту оценки. Автор не скрывает своих симпатий к Федереру, но стоит ли жертвовать объективностью ради человека, лебединую песню которого прервал Гоффин? Поэтому мы разделим критерии оценки на три группы: объективные (с которыми будет тяжело поспорить любой из сторон), оценочные (при должном старании и общих взглядах на теннис с ними могут согласиться представители обеих сторон) и эмоциональные (когда чувствуешь, что твой любимчик отстаёт, в ход должно идти всё, что под рукой).



Небольшой дисклеймер. Очевидно, что в этом сезоне на звание главного игрока года претендуют только двое. Возможно, Александр Зверев произвёл более устрашающее впечатление (его предполагаемый потолок теряется где-то в облаках), возможно, эмоции после возвращения Гоффина на корт были довольно яркими и т. п. Но их мы упоминать в наших сравнениях не будем.

Объективные факторы



1. Выступление по ходу сезона



Роджер Федерер: 52 победы и 5 поражений (90,4% побед). Семь титулов и один проигранный финал

Рафаэль Надаль: 67 побед и 11 поражений (83,6% побед). Шесть титулов и четыре проигранных финала.

И ещё одно небольшое уточнение. Давайте сойдёмся в одном: объективным мерилом успеха в спорте будем считать победы. Любовь болельщиков, долголетие, воспитание, уважение, популярность и красота — всё это, конечно, учитывается при определении места игрока в истории, но в этой группе критериев нас интересовать не будет.



Именно поэтому Федерер получает преимущество. Дело не в проценте побед и не в количестве поражений — это следствие разного подхода к сезону. Роджер провёл на 21 матч меньше, но взял на один титул больше — с этим фактом трудно спорить. Да Рафа играл чаще, больше уставал и рисковал здоровьем, но у него также было больше шансов брать титулы.



Швейцарец проводил энергосберегающий сезон — обычно это слово используется в несколько пренебрежительном контексте, означающем, что спортсмен не выкладывается до конца, но в нашем случае это не так. Все знали, что Роджер сделал ставку на важнейшие турниры. Это давало ему больше времени на отдых, но уменьшало количество возможностей собственно брать титулы. Если ты играешь 12 турниров в году, тебе нужно выиграть 59% стартов, чтобы набрать семь трофеев. Если ты играешь 18 турниров, для семи трофеев хватит и 38 процентов.



Так что победу в этой номинации получает Федерер. Отрыв не так велик, но Роджер действительно был лучше — причины не важны, ведь главное — это результат, помните?



2. Выступление на «Шлемах»



Сезон в целом — это важно, он показывает общий уровень теннисиста, его умение распределять силы, его выносливость и желание играть. Но никто не считает Гильермо Виласа лучшим игроком в истории за то, что он выиграл 145 матчей в 1977 году? Нет, все говорят о Федерере, у которого 19 трофеев «Шлемов». Никто не говорит, что Джокович проиграл всего шесть раз в 2015? Это, конечно, круто, но об этом все забыли; три «Шлема» в году — вот, что всех интересует. Сколько матчей провела, сколько поражений потерпела и с кем играла Граф в 1988 году? Вы не помните. Но зато все до сих пор говорят о её четырёх «Шлемах»



Такая длинная подводка, к сожалению, не сильно поможет нам в определении лучшего. По ключевому показателю — трофеи — оппоненты, конечно, равны. Есть ли у Надаля преимущество за счёт финала Australian Open? С одной стороны, два титула, финал и четвёртый круг звучат круче, чем два титула и четвертьфинал. С другой, в этом дополнительном финале Рафа проиграл как раз-таки Федереру. И, как вы видите, только что мы ушли из сферы объективности, приступив к подходу «с другой стороны». Мы ещё вернёмся к «качеству» «Шлемов» Рафы и Роджера.



В целом хвалебные отзывы в течение сезона в большинстве своём звучали по двум причинам: Федерер и Надаль мало проигрывали другим оппонентам (субъективная оценка), они доминировали на «Шлемах», не дав кому-либо заявить о себе как о претенденте на престол (объективная причина). Так что будет справедливым провозгласить их равенство по объективному показателю — на «Шлемах» Роджер и Рафа были одинаково хороши.



3. Выступление на «Мастерсах»



Роджер Федерер: четыре старта, три титула (Индиан-Уэллс, Майами и Шанхай) плюс одно поражение в финале (оно же — единственное), 20 побед и одно поражениеРафаэль Надаль: девять стартов, два титула (Мадрид и Монте-Карло) плюс два поражения в финалах, 28 побед и шесть поражений



«Шлемы» — это здорово, но их в году всего четыре. АТР 250 и АТР 500 — это здорово, их в году много, но их слишком много, поэтому можно настраивать свой календарь, избегая конкурентов и доминируя над однозначно более слабыми соперниками. А вот «Мастерсы» дают возможность оценивать уровень теннисиста в течение сезона в сравнении с главными оппонентами.



Ситуация с «Мастерсами» получается очень похожей на ситуацию в сезоном в целом: Федерер играл меньше (но во втором случае эта разница куда более заметна — четыре против девяти), но в итоге побеждал больше. Да, у Рафы больше выигранных матчей, но Роджер мог провести не больше 21 поединка, а Рафа — не больше 47. Швейцарец провёл 21, испанец — 28. Федерер взял три титула, а Надаль — два. Звучит как победа.



Итого, пусть я и рискую показаться предвзятым, но это победа Федерера — на «Мастерсах» он действительно был лучше.



4. Рейтинг



Первая ракетка мира — это статус. Статус важный и почётный, хотя Энди Маррей и весь женский Тур показали, что сам по себе он значит не так много. Надаль битву за этот статус выиграл. К качеству борьбы (и осмысленности оценки этого противостояния в целом) мы ещё вернёмся, но нет никаких причин лишить Надаля заслуженных почестей.



Рафа — первая ракетка мира по итогам года, и это более чем заслуженно. Тут Надаль обходит Федерера.



На этом очевидные объективные факторы подходят к концу. Можно обратиться к продвинутой статистике и подсчитать процент первой подачи, реализацию брейк-пойнтов и скорость ударов игроков, но к чему это всё? Выше мы увидели, как особенности стилей Рафы и Роджера помогли им на турнирах.

Оценочные факторы



1. Личные встречи



Роджер Федерер — Рафаэль Надаль — 4:0. Три победы Роджера в двух сетах, одна — в пяти. Три победы в финалах, одна — в четвёртом раунде. Одна победа на «Шлеме», три — на «Мастерсах».

За четыре матча (одиннадцать проведённых партий) Федерер отдал Надалю два сета и 25 геймов.



Этот фактор, конечно, несколько пересечётся с категорией эмоциональных. Сколько же болельщики Роджера ждали этого момента. Первая ракетка мира? Без проблем. Провал в Нью-Йорке и Лондоне? Ладно. Поражения от Хаааса и Донского? Это когда вообще было? А вот четыре-ноль, что вы на это скажете?! Теперь и поклонники Федерера получили в своё распоряжение столь обидный (но при этом очень мало значащий) аргумент. Интересно, что в этом сезоне он действительно подчёркивает успешность Роджера.



На самом деле, личные встречи значат мало. В спорте не нужно быть лучше кого-то конкретного. В спорте нужно быть первым. Взять четыре «Шлема» за год, проиграв на всех остальных турнирах одному и тому же человеку? С радостью. Уверен, что эти слова скажет любой теннисист. Но раз уж мы сравниваем выступление двух игроков в течение сезона, почему бы и не столкнуть их лбами? Ведь это один из немногих факторов, где совершенно нивелировано влияние других игроков.



Тут, конечно, преимущество за Роджером. Но болельщикам швейцарца не стоит сильно загоняться по этому поводу. Помните, что если кричать «Ну в этом-то году Федерер был сильнее Рафы из-за лички», можно получить вполне справедливый ответ, что в течение карьеры-то Рафа был сильнее.



2. Рейтинг



Звание первой ракетки мира — это здорово, но рейтинг АТР даёт баллы и за поражения во вторых раундах. Таким образом, при стечение обстоятельств судьба лидерства по итогам года может решиться благодаря тому, что один теннисист после «Шлема» поедет домой отдыхать, а второй — поедет на какой-нибудь турнир, где проведёт два матча и получит лишнюю сотенку очков.



Сразу отметим, что Рафа стал первой ракеткой честно. Нет смысла уменьшать его заслуги или сомневаться в статусе официального рейтинга. Но почему бы не проверить, чего спортсмены добились своими успехами? Будем считать только очки, полученные на турнирах, где Рафа и Роджер играли в доходили до финала. (Это не попытка помочь Федереру — он проигрывал и в полуфинале Итогового, а это очки, которые не будут учтены. Рафа в полуфиналах не проигрывал, так что мы выбираем удобные для испанца условия. Ведь лучший в году должен определять по крутости побед, а не по количеству стартов, правда?)



Рафаэль Надаль: 9700 очков. Разница с реальным рейтингом: 945 «мусорных» очков

Роджер Федерер: 9000 очков. Разница с реальным рейтингом: 605 «мусорных» очков



Что ж, мы убедились в том, что Рафа вполне справедливо завершил год на вершине рейтинга. Он чаще проигрывал, но это следствие того, что он больше играл (Надаль не мальчик, чтобы выкладываться по максимуму на каждом турнире). Если бы не травмы, очков должно было быть ещё больше — финалы Парижа и Итогового казались более чем достижимыми. Надаль однозначно побеждает



3. «Качество» «Шлемов»



Да, Рафа и Роджер взяли по два титула «мэйджоров». Но ведь нельзя остановиться на том, что они были одинаково хороши? Кто-то должен быть лучше, иначе спор теряет смысл — неинтересно признавать, что главный соперник твоего кумира так же хорош.



Australian Open

Роджер Федерер: семь побед. Юрген Мельцер (300-я ракетка мира), Ноа Рубин (200-я), Томаш Бердых (Десятая), Кеи Нишикори (Пятая), Миша Зверев (Пятидесятая), Стэн Вавринка (Четвёртая), Рафаэль Надаль (Девятая).

Рафаэль Надаль: шесть побед. Флориан Майер (49-я ракетка мира), Маркос Багдатис (36-я), Александр Зверев (24-я), Гаэль Монфис (Шестая), Милош Раонич (Третья), Григор Димитров (15-я).



Мельцер и Рубин портят вид сетки Федерера, конечно, но первые два круга на «Шлемах» — сомнительный показатель (группа объективных фактов кончилась). Сетка Рафы была ровнее, но Федерер победил четырёх представителей Топ-10, тогда как Рафа — только двух. Ну и, конечно, и Роджера небольшое преимущество — он победил Надаля в финале.



«Ролан Гаррос»

Рафа побеждает за неявкой соперника. Две победы над Топ-10, десятый титул. Роджеру не стоило и соваться.



Уимблдон

Роджер Федерер: семь побед. Александр Долгополов (84-я ракетка мира), Душан Лайович (79-я), Миша Зверев (30-я), Григор Димитров (11-я), Милош Раонич (Седьмая), Томаш Бердых (15-я), Марин Чилич (Шестая).

Рафаэль Надаль: три победы. Джон Миллман (137-я ракетка мира), Дональд Янг (43-я), Карен Хачанов (34-я).



Ну Роджер, конечно, побеждает, но на Australian Open было увереннее. У Федерера была очень щадящая сетка, в которой одним из самых опасных был первый круг. Душан Лайович — ну нет, Миша Зверев — спад, Григор Димитров — качели формы и спад, Милош Раонич — сто тысяч травм и спад, Томаш Бердых — Томаш Бердых, Марин Чилич — травма. Две победы над Топ-10, седьмой титул, важнейшая победа, но она важна лишь как 19-й трофей. В целом это следствие ужасного уровня Тура в целом и огромного разрыва между группами теннисистов.



US Open

Роджер Федерер: четыре победы. Фрэнсис Тиафо (70-я ракетка мира), Михаил Южный (101-я), Фелисиано Лопес (35-я), Филипп Кольшрайбер (37-я).

Рафаэль Надаль: семь побед. Душан Лайович (85-я ракетка мира), Таро Даниэль (121-я), Леонардо Майер (59-я), Александр Долгополов (64-я), Андрей Рублёв (53-я), Хуан Мартин Дель Потро (28-я), Кевин Андерсон (32-я).

Это ещё хуже, чем Уимблдон. Надаль победил Дель Потро, который раньше обыграл Федерера, и только это не позволяет вообще не считать этот US Open. Ноль побед над Топ-10, ноль побед над Топ-20, одна победа над Топ-30 — финал против грустного Андерсона.



Итого, «Ролан Гаррос» не считается для Федерера, Уимблдон не считается для Надаля. US Open Федерер провалил (была история с травмой в Монреале, но даже в оценочной группе нам важнее результат), но турнир просто не получается занести в актив Надалю. То есть да, он стал чемпионом, он всех победил, всё честно. Но Андерсон и Рублёв?



В противостоянии US Open Надаля и Australian Open Федерера однозначно побеждает второй.

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