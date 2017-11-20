Шарапова опустилась на 61-ю строчку в рейтинге WTA, Александрова — на 95-ю

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Россияне назвали главный минус Путина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Локомотив
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс4
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс3
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс3
Оттава Сенаторз0
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред УингзОТ3
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Лада
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина Харрикейнз4
Нью-Йорк Айлендерс2
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
19.11
Бордо1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
19.11
Атлетик1
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
19.11
Интер2
Аталанта0
Футбол. Зарубежный
19.11
Черноморец Од2
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
19.11
Лас-Пальмас0
Леванте2
Все события
СМИ: Россия потеряет в период Нового года все нефтедоллары
Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
События дня НХЛ. Якупов тащит «русский» «Колорадо» (видео)
Канада хочет взять власть в ИИХФ, почему это плохо для России
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Стефанию Маликову раскритиковали в соцсетях за «взрослый» наряд
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
30Самые красивые спортсменки зимнего сезона
09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова опустилась на 61-ю строчку в рейтинге WTA, Александрова — на 95-ю

В обновлённом рейтинге WTA от 20 ноября россиянка Наталья Вихлянцева опустилась на 56-ю строчку, её соотечественницы Мария Шарапова и Екатерина Александрова — на 61-ю и 95-ю соответственно.

Источник: Reuters

В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 20 ноября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175.
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135.
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6015.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730.
5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5500.
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010.
8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4385.
9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610.
10 (10). Коко Вандевей (США) — 3258.

12 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856.
15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485…
18 (18). Елена Веснина (Россия) — 2220…
24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…
33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…
56 (54). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1033…
61 (60). Мария Шарапова (Россия) — 1006…
95 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 699.

 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил
«Интер» опередил «Ювентус» в таблице Серии А
События дня НХЛ. Якупов тащит «русский» «Колорадо» (видео)
Канада хочет взять власть в ИИХФ, почему это плохо для России
Глава «Реала» определился с тренером на случай провала Зидана
СМИ: У Вентуры возник конфликт с ветеранами сборной Италии
Новости

Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон

Самая известная жертва секты «Семья», лидером которой был Чарльз Мэнсон, — актриса Шэрон Тэйт, жена кинорежиссера Романа Полански, которая была убита в 1969 году
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь