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08:52 (мск), источник: Sports.kz

Дияс потеряла одну строку в рейтинге WTA

Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

Первая тройка осталась без изменений: лидирует румынка Симона Халеп, на втором месте — Гарбинье Мугуруса из Испании, третья — датчанка Каролин Возняцки.

Казахстанка Юлия Путинцева сохранила 52-е место, а Зарина Дияс опустилась на строку, став 66-й.

В парном разряде Ярослава Шведова осталась 37-й, а Галина Воскобоева поднялась на четыре строчки и занимает 145-ю позицию.

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