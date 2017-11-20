Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Дияс потеряла одну строку в рейтинге WTA
Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.
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Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.
Первая тройка осталась без изменений: лидирует румынка Симона Халеп, на втором месте — Гарбинье Мугуруса из Испании, третья — датчанка Каролин Возняцки.
Казахстанка Юлия Путинцева сохранила 52-е место, а Зарина Дияс опустилась на строку, став 66-й.
В парном разряде Ярослава Шведова осталась 37-й, а Галина Воскобоева поднялась на четыре строчки и занимает 145-ю позицию.