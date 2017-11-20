Феномен Гоффена пал под напором Димитрова, победившего на итоговом турнире ATP

Источник: AFP 2017

Димитров, посеянный на турнире под шестым номером, в финальном поединке одолел Гоффена (7) в трех партиях со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 30 минут.

К сожалению, состав участников турнира получился не столь звездным, как хотелось бы многим болельщикам: в Лондон не смогли приехать швейцарец Станислас Вавринка, британец Энди Маррей, серб Новак Джокович. Вполне логично, что многие специалисты отдавали в данной ситуации предпочтение швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Рафаэлю Надалю.

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Но череда травм продолжилась уже на самом итоговом турнире. Надаль, в своем стартовом матче в Лондоне потерпевший поражение от бельгийца Давида Гоффена (6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 4:6), получил повреждение колена, после чего снялся с соревнований. «Я не готов играть. Я много сражался, зная, что это был мой последний матч сезона. Мое обязательство состояло в том, чтобы попытаться. Я пропускал это событие слишком часто в своей карьере», — сказал Надаль, чьи слова приводит Рейтер.

Заменил Надаля его соотечественник Пабло Карреньо-Буста, сумевший, впрочем, за две встречи в рамках группового этапа выиграть всего один сет у австрийца Доминика Тима.

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Гроза фаворитов.

По итогам группового этапа в обеих квартетах были ярко выраженные лидеры: болгарин Григор Димитров одержал три победы в трех матчах в рамках группы Пита Сампраса, а в группе Бориса Беккера все три встречи без осечек прошел Федерер. В полуфинале швейцарцу предстояло выйти на корт против седьмой ракетки итогового турнира АТР Гоффена.

Вряд ли кто-то до старта соревнований в Лондоне мог спрогнозировать такое развитие событий, но бельгийцу вслед за Надалем удалось обыграть и Федерера (2:6, 6:3, 6:4). Рафаэль Надаль.

«Конечно, это лучшая победа в моей карьере. К концу первого сета я начал лучше чувствовать мяч и решил играть агрессивнее. Это сработало, я стал лучше подавать», — приводит слова Гоффена Ассошиэйтед Пресс.

Таким образом, Гоффен стал шестым теннисистом, которому удалось победить испанца Рафаэля Надаля и Федерера на одном турнире. «Они оба особенные. Это была первая победа в матче против Надаля. Затем первый для меня полуфинал на этом турнире. Победить Роджера впервые здесь, на таком большом турнире, — это был идеальный момент», — отметил Гоффен.

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Перервыполнив планы.

Во втором полуфинале Димитров встречался с американцем Джеком Соком и одержал победу в трех сетах со счетом 4:6, 6:0, 6:3. Как позже заявил болгарин, выход в финал итогового турнира позволил ему значительно перевыполнить задачу на сезон.

«Целью было закончить год в топ-10, а сейчас я финиширую третьим. Это прекрасно. Это то, для чего я работал. Я думаю, это даст хорошую платформу для старта межсезонья и хорошего начала следующего года», — цитирует Димитрова официальный сайт ATP.

Финальная встреча с первых же минут показала сверхнастрой соперников. Взяв чужую подачу, Гоффен однако сразу же проиграл свою, но затем вновь сделал брейк. Своеобразные «качели» продолжались до четвертого гейма, когда бельгийцу удалось выйти вперед со счетом 3:1, но не тут-то было. При счете 2:4 Димитрову удалось полностью перехватить инициативу — болгарин не только сравнял счет, но и выиграл первый сет (7:5), продолжавшийся почти час.