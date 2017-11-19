Григор Димитров стал чемпионом Итогового турнира АТР
Шестая ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров, в финале соревнований Nitto ATP Finals взял верх над бельгийцем Давидом Гоффином, занимающим восьмое место мирового рейтинга.
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Шестая ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров, в финале соревнований Nitto ATP Finals взял верх над бельгийцем Давидом Гоффином, занимающим восьмое место мирового рейтинга.
Шестая ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров, в финале соревнований Nitto ATP Finals взял верх над бельгийцем Давидом Гоффином, занимающим восьмое место мирового рейтинга, — 7/5, 4/6, 6/3.
За 2 часа 29 минут матча Григор сделал пять эйсов и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Давид десять раз подал навылет и реализовал три
Титул Итогового турнира АТР стал для Димитрова четвёртым в сезоне и восьмым в карьере, принеся ему 1500 очков рейтинга и $2,549,000 призовых.