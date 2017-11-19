Григор Димитров стал чемпионом Итогового турнира АТР

За 2 часа 29 минут матча Григор сделал пять эйсов и четыре брейка, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Давид десять раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 4:1 в пользу болгарина.



Титул Итогового турнира АТР стал для Димитрова четвёртым в сезоне и восьмым в карьере, принеся ему 1500 очков рейтинга и $2,549,000 призовых.