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14:32 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Соболенко и россиянка Кудерметова выиграли парный разряд теннисного турнира в Тайбэе

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова стали победительницами парного разряда на турнире в Тайбэе — Taipei OEC Open с призовым фондом $115 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в финальном матче белорусско-российский тандем переиграл австралийско-британский дуэт Моника Адамчак / Наоми Броуди — 2:6, 7:6 (7:5), 10:6.

На итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов с призовым фондом $8 млн в Лондоне сегодня станет известен победитель. В решающем поединке бельгиец Давид Гоффен (8-й номер мирового рейтинга) сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым (6). В полуфинале Гоффен одолел вторую ракетку планеты швейцарца Роджера Федерера (2) — 2:6, 6:3, 6:2, а Димитров был сильнее американца Джека Сока (9) — 4:6, 6:0,6:3.

В финале парного разряда австралийско-финский тандем Джон Пирс / Хенри Континен встретится с бразильцем Марсело Мело и поляком Лукашем Куботом.

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