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10:05 (мск), источник: ТАСС

Димитров выиграл у Сока в полуфинале Итогового турнира ATP

ТАСС, 19 ноября. Болгарин Григор Димитров обыграл американца Джека Сока в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне (призовой фонд — $8 млн).

Источник: AP 2017

Димитров, «посеянный» на турнире под шестым номером, обыграл соперника (8) со счетом 4:6, 6:0, 6:3. Болгарин одержал четвертую победу из четырех возможных на турнире. В финале 26-летний теннисист сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, который в полуфинале обыграл швейцарца Роджера Федерера.

Димитров впервые в карьере выступает на Итоговом турнире. В текущем сезоне болгарин впервые в карьере выиграл престижный турнир серии «Мастерс» в американском Цинциннати, а также турниры в австралийском Брисбене и Софии. Кроме того, Димитров дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.

Финал Итогового турнира ATP пройдет в воскресенье.

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