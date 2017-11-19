Димитров выиграл у Сока в полуфинале Итогового турнира ATP
ТАСС, 19 ноября. Болгарин Григор Димитров обыграл американца Джека Сока в полуфинале Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 19 ноября. Болгарин Григор Димитров обыграл американца Джека Сока в полуфинале Итогового турнира Ассоциации
Димитров, «посеянный» на турнире под шестым номером, обыграл соперника (8) со счетом 4:6, 6:0, 6:3. Болгарин одержал четвертую победу из четырех возможных на турнире. В финале 26-летний теннисист сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, который в полуфинале обыграл швейцарца Роджера Федерера.
Димитров впервые в карьере выступает на Итоговом турнире. В текущем сезоне болгарин впервые в карьере выиграл престижный турнир серии «Мастерс» в американском Цинциннати, а также турниры в австралийском Брисбене и Софии. Кроме того, Димитров дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.
Финал Итогового турнира ATP пройдет в воскресенье.