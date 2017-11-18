По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности.
Мария Шарапова, предположительно, изменила цвет волос (фото)
Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фото, на котором у неё чёрные волосы.
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Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фото, на котором у неё чёрные волосы.
«Возможно, Хэллоуин и закончился, но вечера загадочных убийств (особый формат театрализованной вечеринки, участники которой будто бы становятся свидетелями убийства) только начинаются!» — написала Шарапова в инстаграме.
Отметим, что за восемь часов до этого Мария опубликовала фото с тренировки, на которой у неё привычный светлый цвет волос.