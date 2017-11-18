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13:11 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова, предположительно, изменила цвет волос (фото)

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фото, на котором у неё чёрные волосы.

«Возможно, Хэллоуин и закончился, но вечера загадочных убийств (особый формат театрализованной вечеринки, участники которой будто бы становятся свидетелями убийства) только начинаются!» — написала Шарапова в инстаграме.

Отметим, что за восемь часов до этого Мария опубликовала фото с тренировки, на которой у неё привычный светлый цвет волос.

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