WTA назвала поединок, занявший первое место в рейтинге лучших матчей сезона (видео)

Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
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Им стала встреча француженки Каролин Гарсия и украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале турнира в Пекине.
Лучшие матчи сезона-2017.
1. Пекин. Каролин Гарсия — Элина Свитолина — 6/7 (5), 7/5, 7/6 (6)
2. Мадрид. Симона Халеп — Кристина Младенович — 7/5, 6/7 (5), 6/2
3.
4. Торонто. Каролин Возняцки — Каролина Плишкова — 7/5, 6/7 (3), 6/4
5.