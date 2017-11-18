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13:08 (мск), источник: GoTennis.ru

WTA назвала поединок, занявший первое место в рейтинге лучших матчей сезона (видео)

Пресс-служба WTA продолжает подводить неофициальные итоги сезона. Сегодня официальный сайт Тура назвал матч, который занял первое место в рейтинге лучших женских поединков года.

Источник: AP 2017

Им стала встреча француженки Каролин Гарсия и украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале турнира в Пекине.

Лучшие матчи сезона-2017.

1. Пекин. Каролин Гарсия — Элина Свитолина — 6/7 (5), 7/5, 7/6 (6)
2. Мадрид. Симона Халеп — Кристина Младенович — 7/5, 6/7 (5), 6/2
3. Индиан-Уэллс. Елена Веснина — Светлана Кузнецова — 6/7 (5), 7/5, 6/4
4. Торонто. Каролин Возняцки — Каролина Плишкова — 7/5, 6/7 (3), 6/4
5. Санкт-Петербург. Кристина Младенович — Юлия Путинцева — 6/2, 6/7 (3), 6/4.

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