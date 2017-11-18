Нигерийские бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога квалифицировались на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
Теннисист Энди Маррей прекратил сотрудничество с тренером Иваном Лендлом
МОСКВА, 18 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 18 ноя —
Маррей работал с Лендлом в 2011—2014 годах, а в июне 2016 года возобновил сотрудничество с 57-летним специалистом, который помог британцу во второй раз выиграть Уимблдонский турнир и завоевать золото на Олимпийских играх в
«Я благодарен Ивану за помощь на протяжении многих лет, мы добились больших успехов и многому научились в команде. Сейчас я сосредоточен на возвращении на корт и подготовке к Открытому чемпионату Австралии вместе с моей командой», — написал Маррей на своем официальном сайте.