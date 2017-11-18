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10:16 (мск), источник: Р-Спорт

Теннисист Энди Маррей прекратил сотрудничество с тренером Иваном Лендлом

МОСКВА, 18 ноя — Р-Спорт. Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей объявил о прекращении сотрудничества с тренером Иваном Лендлом.

Источник: AP 2017

Маррей работал с Лендлом в 2011—2014 годах, а в июне 2016 года возобновил сотрудничество с 57-летним специалистом, который помог британцу во второй раз выиграть Уимблдонский турнир и завоевать золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«Я благодарен Ивану за помощь на протяжении многих лет, мы добились больших успехов и многому научились в команде. Сейчас я сосредоточен на возвращении на корт и подготовке к Открытому чемпионату Австралии вместе с моей командой», — написал Маррей на своем официальном сайте.

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