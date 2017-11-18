Болгарин Димитров обыграл испанца Карреньо Бусту в матче Итогового турнира ATP

Димитров, «посеянный» на турнире под шестым номером, обыграл соперника со счетом 6:1, 6:1. Болгарин одержал третью победу из трех возможных на групповом этапе. Ранее он уже обеспечил себе участие в полуфинале, где встретится с американцем Джеком Соком (8). Карреньо Буста заменил на турнире первую «ракетку» мира испанца Рафаэля Надаля, который после поражения в первом матче снялся с соревнований из-за травмы.
В другому полуфинале встретятся бельгиец Давид Гоффен (7) и швейцарец Роджер Федерер (2).
Димитров впервые в карьере выступает на Итоговом турнире. В текущем сезоне болгарин впервые в карьере выиграл престижный турнир серии «Мастерс» в американском Цинциннати, а также турниры в австралийском Брисбене и болгарской Софии. Кроме того, Димитров дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.
Финал Итогового турнира ATP пройдет 19 ноября.