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02:50 (мск), источник: ТАСС

Болгарин Димитров обыграл испанца Карреньо Бусту в матче Итогового турнира ATP

ТАСС, 18 ноября. Болгарин Григор Димитров обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту в заключительном матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне (призовой фонд — $8 млн).

Димитров, «посеянный» на турнире под шестым номером, обыграл соперника со счетом 6:1, 6:1. Болгарин одержал третью победу из трех возможных на групповом этапе. Ранее он уже обеспечил себе участие в полуфинале, где встретится с американцем Джеком Соком (8). Карреньо Буста заменил на турнире первую «ракетку» мира испанца Рафаэля Надаля, который после поражения в первом матче снялся с соревнований из-за травмы.

В другому полуфинале встретятся бельгиец Давид Гоффен (7) и швейцарец Роджер Федерер (2).

Димитров впервые в карьере выступает на Итоговом турнире. В текущем сезоне болгарин впервые в карьере выиграл престижный турнир серии «Мастерс» в американском Цинциннати, а также турниры в австралийском Брисбене и болгарской Софии. Кроме того, Димитров дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.

Финал Итогового турнира ATP пройдет 19 ноября.

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