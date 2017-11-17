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19:14 (мск), источник: ТАСС

Бельгиец Гоффен вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

ТАСС, 17 ноября. Бельгиец Давид Гоффен обыграл австрийца Доминика Тима в заключительном матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне (призовой фонд — $8 млн).

Гоффен, посеянный на турнире под седьмым номером, победил Тима (4) со счетом 6:4, 6:1.

Гоффен выиграл второй матч на турнире, ранее он победил первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля. Бельгиец занял второе место в группе, уступив лидерство болгарину Григору Димитрову, и вышел в полуфинал, где сыграет со швейцарцем Роджером Федерером (2), который выиграл все три матча на турнире. В другом полуфинале встретятся американец Джек Сок (8) и Димитров (6).

Гоффен второй раз в карьере играет на Итоговом турнире. В 2016 году он заменил француза Гаэля Монфиса, который снялся после двух матчей из-за травмы, и провел только одну игру, уступив сербу Новаку Джоковичу. Тим также второй раз выступает на Итоговом турнире, в 2016 году он проиграл два матча из трех и не смог выйти в полуфинал.

Финал Итогового турнира ATP пройдет 19 ноября.

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