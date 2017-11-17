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02:09 (мск), источник: ТАСС

Американский теннисист Сок вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

ТАСС, 17 ноября. Американец Джек Сок победил Александра Зверева из Германии в матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне (призовой фонд — $8 млн).

Матч, продолжавшийся 1 час 55 минут, завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:4 в пользу девятой «ракетки» мира. Зверев занимает третье место в рейтинге ATP.

Сок выиграл два матча на групповом этапе, что позволило ему выйти в полуфинал турнира. Ранее из группы Бориса Беккера в полуфинал квалифицировался швейцарец Роджер Федерер, одержавший победы во всех трех матчах. Из группы Пита Сампраса в полуфинал вышел болгарин Григор Димитров, еще один участник плей-офф определится в пятницу в игре между австрийцем Домиником Тимом и бельгийцем Давидом Гоффеном. В первом полуфинале встретятся Сок и Димитров.

25-летний Сок впервые в карьере выступает на Итоговом турнире ATP. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Окленде, Делрей-Бич и турнир серии «Мастерс» в Париже.

Финал Итогового турнира ATP пройдет 19 ноября.

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