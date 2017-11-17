Американский теннисист Сок вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Сок выиграл два матча на групповом этапе, что позволило ему выйти в полуфинал турнира. Ранее из группы Бориса Беккера в полуфинал квалифицировался швейцарец Роджер Федерер, одержавший победы во всех трех матчах. Из группы Пита Сампраса в полуфинал вышел болгарин Григор Димитров, еще один участник плей-офф определится в пятницу в игре между австрийцем Домиником Тимом и бельгийцем Давидом Гоффеном. В первом полуфинале встретятся Сок и Димитров.