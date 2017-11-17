Американский теннисист Сок вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
ТАСС, 17 ноября. Американец Джек Сок победил Александра Зверева из Германии в матче Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 17 ноября. Американец Джек Сок победил Александра Зверева из Германии в матче Итогового турнира Ассоциации
Матч, продолжавшийся 1 час 55 минут, завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:4 в пользу девятой «ракетки» мира. Зверев занимает третье место в рейтинге ATP.
Сок выиграл два матча на групповом этапе, что позволило ему выйти в полуфинал турнира. Ранее из группы Бориса Беккера в полуфинал квалифицировался швейцарец Роджер Федерер, одержавший победы во всех трех матчах. Из группы Пита Сампраса в полуфинал вышел болгарин Григор Димитров, еще один участник
25-летний Сок впервые в карьере выступает на Итоговом турнире ATP. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Окленде,
Финал Итогового турнира ATP пройдет 19 ноября.