Федерер победил Чилича в матче Итогового турнира ATP

Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1 в пользу второй «ракетки» мира. Чилич занимает пятое место в рейтинге ATP.

Результат этой встречи не мог повлиять на расклад сил в группе Бориса Беккера. Федерер, в среду вышедший в полуфинал досрочно, выиграл все три матча, Чилич потерпел третье поражение. За оставшуюся путевку в полуфинал в очном противостоянии позднее в четверг поборются немец Александр Зверев и американец Джек Сок.