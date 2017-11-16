Федерер победил Чилича в матче Итогового турнира ATP
ТАСС, 16 ноября. Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над хорватом Марином Чиличем в матче Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 16 ноября. Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над хорватом Марином Чиличем в матче Итогового турнира Ассоциации
Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1 в пользу второй «ракетки» мира. Чилич занимает пятое место в рейтинге ATP.
Результат этой встречи не мог повлиять на расклад сил в группе Бориса Беккера. Федерер, в среду вышедший в полуфинал досрочно, выиграл все три матча, Чилич потерпел третье поражение. За оставшуюся путевку в полуфинал в очном противостоянии позднее в четверг поборются немец Александр Зверев и американец Джек Сок.
В группе Пита Сампраса выступают болгарин Григор Димитров, досрочно вышедший в полуфинал, австриец Доминик Тим, бельгиец Давид Гоффен, испанец Пабло
Финал состоится 19 ноября.