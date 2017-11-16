Надаль отсудил у экс-министра спорта Франции €12 тыс. за обвинения в употреблении допинга

В марте 2016 года Башло, занимавшая пост министра спорта Франции с 2007 по 2010 год, в эфире телеканала D8 заявила, что теннисист приостановил выступления в 2012 году на семь месяцев из-за проблем с допингом. По ее словам, «травма Надаля на самом деле была вызвана положительной допинг-пробой». В апреле 2016 года испанец подал в суд на Башло за клевету.

Суд признал бывшего министра виновной и назначил наказание в виде €500 штрафа условно. Кроме того, Башло должна выплатить Надалю €10 тыс. за моральный ущерб, а также 2 тыс. за судебные издержки. Испанский теннисист требовал €100 тыс.

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears, взломавшая базу данных антидопинговой системы АДАМС, опубликовала очередной список спортсменов, в чьих допинг- тестах были обнаружены запрещенные вещества. Надаль значился в этом списке, по информации хакерской группы, в его пробах, взятых в 2009 и 2012 годах, были найдены запрещенные вещества бетаметазон и тетракозактид.