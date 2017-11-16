Тарпищев: Вызов Шараповой в сборную России в 2018 году маловероятен

«Смысла большого “дергать” Шарапову в предстоящем сезоне нет, — сказал Тарпищев. — Расписание Кубка Федерации такое, что в февральском матче Мария почти наверняка не сыграет, и потом ее вызов маловероятен — пусть лучше в десятку рейтинга возвращается как можно быстрее. Это ее задача на предстоящий сезон».

Женская сборная России в этом году не смогла пробиться в Мировую группу, которую покинула в прошлом сезоне впервые с 1998 года. Российская команда продолжит играть во второй Мировой группе, в феврале 2018 года команда сыграет в гостях со сборной Словакии.