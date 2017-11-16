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17:08 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев: Вызов Шараповой в сборную России в 2018 году маловероятен

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие Марии Шараповой в матчах сборной России в Кубке Федерации в предстоящем сезоне маловероятно. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Смысла большого “дергать” Шарапову в предстоящем сезоне нет, — сказал Тарпищев. — Расписание Кубка Федерации такое, что в февральском матче Мария почти наверняка не сыграет, и потом ее вызов маловероятен — пусть лучше в десятку рейтинга возвращается как можно быстрее. Это ее задача на предстоящий сезон».

Женская сборная России в этом году не смогла пробиться в Мировую группу, которую покинула в прошлом сезоне впервые с 1998 года. Российская команда продолжит играть во второй Мировой группе, в феврале 2018 года команда сыграет в гостях со сборной Словакии.

Шарапова вернулась в теннис после 15-месячной дисквалификации, вызванной употреблением мельдония, 26 апреля. 30-летняя россиянка выиграла 16 из 22 матчей в этом сезоне и победила на турнире в китайском Тяньцзине. Также Шарапова впервые за десять лет приняла участие в московском турнире «ВТБ Кубок Кремля», но проиграла в первом же раунде теннисистке из Словакии Магдалене Рыбариковой. Этот матч стал последним для нее в текущем сезоне.

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