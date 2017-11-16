Тим победил Карреньо-Бусту в матче Итогового турнира ATP

После данного матча Карреньо-Буста, заменивший по ходу турнира испанца Рафаэля Надаля, лишился шансов на выход в полуфинал. Оба соперника играют в группе Пита Сампраса, из которой в полуфинал уже пробился болгарин Григор Димитров. В заключительном матче группы Тим 17 ноября встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, они оспорят вторую путевку в плей-офф, Карреньо-Буста сыграет с Димитровым.