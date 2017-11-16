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02:05 (мск), источник: ТАСС

Тим победил Карреньо-Бусту в матче Итогового турнира ATP

ТАСС, 16 ноября. Австриец Доминик Тим одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Лондоне (призовой фонд — $8 млн).

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась победой Тима со счетом 6:3, 3:6, 6:4.

После данного матча Карреньо-Буста, заменивший по ходу турнира испанца Рафаэля Надаля, лишился шансов на выход в полуфинал. Оба соперника играют в группе Пита Сампраса, из которой в полуфинал уже пробился болгарин Григор Димитров. В заключительном матче группы Тим 17 ноября встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, они оспорят вторую путевку в плей-офф, Карреньо-Буста сыграет с Димитровым.

В Итоговом турнире, проходящем на покрытии «хард», принимают участие восемь теннисистов, которые разделены на две группы. Два лучших игрока в каждом квартете выходят в полуфинал. Финал состоится 19 ноября.

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