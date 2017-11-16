Тим победил Карреньо-Бусту в матче Итогового турнира ATP
ТАСС, 16 ноября. Австриец Доминик Тим одержал победу над испанцем Пабло
ТАСС, 16 ноября. Австриец Доминик Тим одержал победу над испанцем Пабло
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась победой Тима со счетом 6:3, 3:6, 6:4.
После данного матча
В Итоговом турнире, проходящем на покрытии «хард», принимают участие восемь теннисистов, которые разделены на две группы. Два лучших игрока в каждом квартете выходят в полуфинал. Финал состоится 19 ноября.