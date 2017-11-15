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02:10 (мск), источник: ТАСС

Федерер победил Зверева в матче Итогового турнира ATP

ТАСС, 15 ноября. Швейцарец Роджер Федерер обыграл немца Александра Зверева в матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне (призовой фонд — $8 млн).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 6:1 в пользу второй «ракетки» мира. Зверев занимает третье место в рейтинге ATP.

Во время загрузки произошла ошибка.

Федерер и Зверев выступают в группе Бориса Беккера. Ранее в другом матче группы американец Джек Сок победил хорвата Марина Чилича.

В Итоговом турнире, проходящем на покрытии «хард», принимают участие восемь теннисистов, которые разделены на две группы. Два лучших игрока в каждом квартете выходят в полуфинал. Финал состоится 19 ноября.

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