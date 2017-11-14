Усталость металла. Почему снятие Надаля с турнира в Лондоне было неизбежно

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Ожидаемая неожиданность

Весть о том, что Рафаэль Надаль снялся с Итогового чемпионата ATP в Лондоне сразу после поражения в первом матче группового этапа от Давида Гоффена, вызвала двоякое ощущение. С одной стороны, конечно, жаль, что турнир восьмёрки сильнейших теннисистов мира лишился звезды мирового уровня, первой ракетки по итогам сезона да и просто харизматичного теннисиста. Но с другой стороны, это снятие не стало неожиданностью. То, что у испанца проблемы со здоровьем, было ясно ещё с турнира в Париже. Он снялся с четвертьфинала последнего «Мастерса-1000» сезона из-за травмы правого колена 3 ноября и все 10 последующих дней держал поклонников тенниса в напряжении — сыграет он в Лондоне или нет.

Решение играть он принял уже по ходу тренировок на O2-арене. Стартовый матч с бельгийцем получился напряжённым, энергозатратным и очень продолжительным. Но главное, что в поединке, который длился более 3,5 часов, Рафаэль в итоге проиграл. Теоретически шансов на выход в полуфинал он не лишился, ведь у него в запасе оставалось ещё две встречи группового раунда, в которых можно было бы всё исправить, но само качество игры Надаля было далеко от идеала. И, в конце концов, лучше самого испанца никто не знает, насколько серьёзна его травма и способен ли он продолжать борьбу. Теперь испанца заменит в группе его соотечественник Пабло Карреньо-Буста — уже 4-й новичок нынешнего итогового турнира после Зверева, Димитрова и Сока.

Хрупкие гвозди

«Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей», — писал поэт Николай Тихонов. Такое поэтическое сравнение вполне подходит Надалю — крепкому духом бойцу, который никогда не сдаётся, нагнетает давление на соперника, борется, сражается, терпит. Для этого нужна невероятная физическая выносливость. Но, как известно из физики, у любого материала, даже самого прочного — например металла, существует такое понятие как усталость. Это «процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных напряжений, приводящий к изменению его свойств, образованию трещин, их развитию и разрушению материала». Проще говоря, нечеловеческие нагрузки приводят к травматизму. От этого спасёт только отдых и восстановительные процедуры. В общем-то, банальная вещь, но без неё никуда не деться.

Возвращаясь к Рафаэлю, подчеркнём, что он не покидает пределов топ-10 с апреля 2005 года, соответственно, все 13 сезонов испанец отбирался на Итоговый чемпионат ATP. Вот только, не выдерживая затяжного многомесячного графика выступлений, Рафа уже много раз досрочно завершал год и, следовательно, пропускал итоговую восьмёрку. Так было в 2005, 2008, 2012, 2014 и 2016 годах. Травмы были на любой вкус — и плечо, и бедро, и запястье, и колено. Кстати, нетрудно заметить, что снятия неизбежно приходились на олимпийские сезоны (2008, 2012, 2016), то есть когда и без того перенасыщенный теннисный календарь дополнялся ещё одним ответственным турниром. В этот длинный ряд отказов Рафаэля теперь добавился и 2017-й. Да, он сыграл в Лондоне один матч, но всё равно с соревнований снялся.

Звенья одной цепи

И тут, конечно же, самое время вспомнить, что Надаль — отнюдь не уникальный «отказник», а, напротив, лишь одно из многочисленных звеньев в длинной цепи теннисистов, не сумевших довести сезон до самого конца. В 2017-м хватило здоровья доиграть лишь до Уимблдона у многократных чемпионов турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, Энди Маррея и Стэна Вавринки. Причём последнему запаса очков за эту неполную часть сезона всё равно хватило, чтобы отобраться в Лондон, в котором, естественно, он сыграть не смог из-за операции на ноге.

Чуть дольше продержался финалист US Open-2014 Кей Нисикори — до августовского «Мастерса» в Монреале. После пропуска «Мастерса» в Цинциннати и US Open попробовал вернуться в строй в Токио финалист Уимблдона-2016 Милош Раонич, но понял, что поторопился, и отложил возвращение на следующий сезон. А ведь среди досрочно завершивших теннисный год был ещё полуфиналист Уимблдона-2017 Томаш Бердых, не говоря о многочисленных менее именитых, но при этом тоже вполне успешных игроках.

Конечно, далеко не факт, что вся перечисленная здесь шестёрка — Маррей, Джокович, Вавринка, Нисикори, Раонич, Бердых — в полном составе отобралась бы в Лондон, будучи здоровой. В конце концов Зверев, Димитров и другие тоже достойны были оказаться в восьмёрке сильнейших. Но всё же если продолжить тему с травмами, то убери с турнира Надаля (он оттуда в итоге и снялся) и Федерера, то там из игравших на нём ранее остались бы единицы. Только Чилич (дважды вылетел из группы с показателем матчей 1/5) и дебютанты прошлого года Тим (½) вместе с вышедшим тогда на один матч вместо травмированного Монфиса бельгиец Гоффен (0/1). Согласитесь — почти 100-процентная ротация была бы явным перебором.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:53.101851851851855% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BX0IWyJHimU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Not the place I wanted to be ?but 2nd surgery went well ??! That's mean I can start my preparation ??... 2018 see you soon?! Thanks to all the medical team???? and to my fans for your support in these tough times ?!! ☹️??‍♂️??????????????‍♂️⏳??????????????????❓????‍♂️?☀️???????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka85) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-15T12:31:50+00:00">Авг 15 2017 в 5:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Остаться в живых

Вот и получается, что после досрочного схода с турнирной дистанции Надаля вся преемственность и традиции итогового чемпионата ATP держатся теперь только на одном Роджере Федерере. А ведь швейцарец сам далеко не Термитатор. Ему уже 36, и годы (в плане здоровья, а не игры) берут своё. Напомним, что в прошлом сезоне теннисист впервые за 15 лет досрочно завершил год и не сыграл на «итоговике». Да, это помогло ему лучше подготовиться к поединкам 2017 года и выиграть ещё два «шлема».

Но швейцарец уже давно перешёл на щадящий режим выступлений. Он может себе позволить отказаться полностью от участия в грунтовой серии, включая «Ролан Гаррос», или после одного успешного «Мастерса-1000» пропустить второй (дошёл до финала в Монреале, но не сыграл в Цинциннати), или вообще прекратить борьбу за 1-е место по итогам сезона. Напомним, что интрига могла продержаться до Лондона, но Роджер предпочёл сняться с Парижа (где Надаль и оформил лидерство) и сосредоточиться на подготовке к Итоговому чемпионату.

Кстати теперь в связи со снятием Рафаэля с Лондона перед швейцарцем снова забрезжила перспектива стать первой ракеткой мира уже в январе. Ведь в случае победы в оставшихся четырёх матчах «итоговика» у Роджера будет в активе 10 505 очков. Надаль же завершил сезон с показателем 10 645. Да, швейцарцу в начале следующего сезона защищать очки за победу на Australian Open, и сам он это отставание в 140 очков не сможет сократить. Но ведь и испанцу тоже защищать очки за прошлогодний финал в Мельбурне, и в связи с его травмой колена с этим могут возникнуть проблемы.

Аттракцион, имя, афиша, публика, касса!

Так что же тогда является главным и самым ценным в современном теннисе? Получается, что даже не огромные призовые, не очки в зачёт рейтинга, не титулы, пусть и на самых перстижных турнирах. И даже не звание первой ракетки мира. Именно здоровье — ключ ко всему! И если чиновники ATP в ближайшее время не обратят внимания на обострившуюся как никогда проблему повышенного травматизма и не начнут действовать, то наверняка понесут колоссальные как материальные, так и имиджевые убытки.

Перефразируя слова одного из героев знаменитого советского фильма «Укротительница тигров», так и хочется воскликнуть: Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Энди Маррей, Новак Джокович — это больше, чем просто теннисисты высочайшего класса — «Это аттракцион! Это имя! Афиша, публика, касса!».