Александра Саснович: К счастью, у нас все так же остается цель — победа в Кубке федерации

Вот и наступил новый день. Спалось очень плохо, вернее, вообще не спалось: никак не могли успокоиться эмоции от двух последних дней, которые я пережила вместе с Вами, моими преданными и любимыми поклонниками. Мы боролись и держали в напряжении большую часть теннисного мира до позднего вечера, играя с одной из самых сильных сборных в мире. Мы вторые, но это не значит, что побежденные. Мы сделали все, что могли, и, наверное, даже больше. И, к счастью, у нас все так же остается цель — победа в Кубке федерации. Спасибо всей моей команде (Арине, Вере, Лиде), моему тренеру (И. Е. Светлакову), всем нашим тренерам и капитану, врачам, массажистам, спаррингам и всем, кто был причастен к этому поистине великому и напряженному финалу. Спасибо огромное всем болельщикам Беларуси, тем, кто пришел на стадион или смотрел матч по телевизору. Вы вдохновляете и ведете нас вперед. Вы Лучшие!



А теперь разрешите откланяться и улететь на заслуженный отдых на две недели.