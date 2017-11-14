Анастасия Мыскина: Шарапова ставит высокие цели, но все мы «взрослеем»

Источник: Спорт-Экспресс

Мыскина — не только бывшая теннисистка и капитан женской сборной России, но и посол футбольного ЧМ-2018 от Самары. Именно в последнем качестве она посетила сегодня арену в Краснодаре, где был представлен Кубок чемпионата мира. Ранее она рассказывала, что любит футбол и в детстве этот вид спорта даже входил в программу ее тренировок. Кроме того, Мыскина болеет за «Спартак». После официальной церемонии, на которой, в частности, присутствовали футболисты сборной Нигерии, которым предстоит сыграть в Краснодаре матч с Аргентиной, Мыскина ответила на вопросы по теннисной теме.

— Как вам итоги женского теннисного сезона?

— Они получились достаточно неожиданными. Разброс результатов впечатляющий. Два турнира в Китае выиграла Каролин Гарсия. Каролин Возняцки выиграла итоговый турнир в Сингапуре, а в самой концовке уже Юлия Гергес неожиданно для многих выдала сильный теннис. К сожалению, травма не позволила попасть в восьмерку Свете Кузнецовой. Хотя такая цель ставилась. Так что год получился насыщенный и интересный.

— Симона Халеп — достойная первая ракетка мира?

— Любая первая ракетка этого достойна. Потому что это огромный труд! И просто так никто подобного добиться не может. Испытываю большое уважение к тем игрокам, которые стали первыми. Другое дело, как долго удастся на вершине задержаться. Это еще сложнее.

— Победа сборной США в Кубке федерации — что это?

— Это их первая победа за 17 лет. Самая сильная сборная в мире. При этом получился потрясающий финал с Белоруссией. Белорусские девчонки бились, жалко их. Такой матч надо показывать как пример того, как нужно биться за свою страну. Но остается только поздравить американок с этим титулом.

— Как оцените возвращение Марии Шараповой и ее дальнейшие перспективы?

— Думаю, мы еще увидим ее победы на турнирах. Маша ставит перед собой большие задачи. Главное, чтобы физическое состояние позволяло их добиваться и играть на высоком уровне.

Потому что понятно, что после длительного перерыва это — серьезный вопрос. Кроме того, как это ни грустно признавать, но все мы… «взрослеем». Так что главное для Шараповой сейчас — здоровье.

— Вы рассчитываете на Шаропову как на игрока сборной России?

— Конечно, мы общаемся. Поддерживаю контакт и с ее агентом, и с Машей лично. Переговоры идут постоянно. Но график сложный. В начале года он будет особенно насыщенным. Австралия, потом турнир в Питере, потом Доха и Дубай… Так что вопрос сложный. Но я надеюсь. На всех.

— Ориентировочный состав уже есть?

— (улыбается) Есть. Но это пока все, что я могу сказать.