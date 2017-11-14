Мыскина рассчитывает на Шарапову в предстоящем сезоне Кубка федераций по теннису

Женская сборная России в этом году не смогла пробиться в Мировую группу, которую покинула в прошлом сезоне впервые с 1998 года. Российская команда продолжит играть во второй Мировой группе и в феврале 2018 года сыграет в гостях с командой Словакии.

«Переговоры [с Шараповой] ведутся постоянно, но старт сезона будет очень напряженным, особенно в феврале: Австралия, Петербург, потом Доха и Дубай. Поэтому будет очень сложно, но я надеюсь на всех», — сказала Мыскина.

Говоря о возвращении Шараповой на ведущие позиции в мировом теннисе, Мыскина призналась, что россиянке надо большое внимание уделять здоровью. «Думаю, мы еще увидим и услышим о ее победах на турнирах. Маша ставит перед собой большие задачи — главное, чтобы физическое состояние позволяло их добиваться, и играть на высоком уровне, — сказала Мыскина. — Потому что понятно, что после длительного перерыва это серьезный вопрос. Кроме того, как это ни грустно признавать, но все мы взрослеем, так что главное для Шараповой сейчас — здоровье».