Надаль снялся с итогового турнира ATP из-за травмы колена

Об этом стало известно сразу по завершении стартового матча 31-летнего Надаля в Лондоне, в котором он проиграл бельгийцу Давиду Гоффену.

«Я не готов играть. Я много сражался, зная, что это был мой последний матч сезона. Мое обязательство состояло в том, чтобы попытаться. Я пропускал это событие слишком часто в своей карьере», — сказал Надаль, чьи слова приводит Рейтер.