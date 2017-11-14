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10:13 (мск), источник: Р-Спорт

Надаль снялся с итогового турнира ATP из-за травмы колена

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль снялся с итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне из-за травмы колена, сообщается в официальном микроблоге соревнований в Twitter.

Источник: Reuters

Об этом стало известно сразу по завершении стартового матча 31-летнего Надаля в Лондоне, в котором он проиграл бельгийцу Давиду Гоффену.

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«Я не готов играть. Я много сражался, зная, что это был мой последний матч сезона. Мое обязательство состояло в том, чтобы попытаться. Я пропускал это событие слишком часто в своей карьере», — сказал Надаль, чьи слова приводит Рейтер.

На итоговом турнире Надаля заменит его соотечественник Пабло Карреньо-Буста.

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