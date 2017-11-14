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Надаль снялся с итогового турнира ATP из-за травмы колена
МОСКВА, 14 ноя —
МОСКВА, 14 ноя —
Об этом стало известно сразу по завершении стартового матча 31-летнего Надаля в Лондоне, в котором он проиграл бельгийцу Давиду Гоффену.
«Я не готов играть. Я много сражался, зная, что это был мой последний матч сезона. Мое обязательство состояло в том, чтобы попытаться. Я пропускал это событие слишком часто в своей карьере», — сказал Надаль, чьи слова приводит Рейтер.
На итоговом турнире Надаля заменит его соотечественник Пабло