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10:09 (мск), источник: Р-Спорт

Гоффен победил Надаля в матче итогового турнира ATP

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт. Бельгиец Давид Гоффен переиграл испанца Рафаэля Надаля в матче группового этапа на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

Источник: Reuters

Матч группы Пита Сампраса, состоявшийся в понедельник, завершился победой Гоффена в трех сетах — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4. Поединок продолжался более 2,5 часов.

В этой группе также играют болгарин Григор Димитров и австриец Доминик Тим.

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