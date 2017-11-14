Голкипер Италии Джанлуиджи Буффон после ничьей в матче со Швецией (0:0) и невыходе своей национальной команды на ЧМ-2018 сообщил, что завершает международную карьеру.
Гоффен победил Надаля в матче итогового турнира ATP
МОСКВА, 14 ноя —
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МОСКВА, 14 ноя —
Матч группы Пита Сампраса, состоявшийся в понедельник, завершился победой Гоффена в трех сетах — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4. Поединок продолжался более 2,5 часов.
В этой группе также играют болгарин Григор Димитров и австриец Доминик Тим.