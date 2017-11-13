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16:00 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисистки начнут новый сезон Кубка Федерации домашним матчем с Германией

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси откроют новый сезон Кубка Федерации четвертьфинальным матчем с командой Германии. Игра состоится 10—11 февраля 2018 года в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После обидного поражения в финале нынешнего сезона от американок (2:3) нынешние лидеры белорусской сборной Арина Соболенко и Александра Саснович в один голос сказали, что в будущем намерены добиваться только побед. Прошедший сезон показал, что белоруски могут успешно бороться с гораздо более рейтинговыми соперницами, отметил капитан команды Эдуард Дубров. Он подчеркнул, что белорусские теннисистки играют на победу абсолютно со всеми соперниками, это команда бойцов, и особо отметил волю к победе Александры Саснович, которая проигрывала Слоан Стивенс 2:5, но сумела вытянуть, казалось бы, безнадежный поединок, а потом сразу сыграть и в решающем парном матче. Капитан белорусок отметил, что нынешний финал — это не поражение, а успех национальной сборной. В будущем белорусские теннисистки станут взрослее, мудрее и воспользуются опытом, накопленном в этом и прошлых сезонах, уверен Эдуард Дубров.

Прогресс белорусок отметила и капитан американок Кэти Риналди, которая после победного матча в Минске сказала, что ее команде пришлось приложить невероятный усилия и вырвать победу. Лидер сборной США десятая ракетка планеты Коко Вандевеге, победившая во всех своих трех играх, сказала, что на трибунах минской «Чижовка-Арены» была потрясающая атмосфера, и пусть болельщики поддерживали белорусскую команду, гостям было приятно играть в такой обстановке.

В следующем сезоне сборные Беларуси и США вновь могут встретиться в финале Кубка Федерации. Правда, для этого нужно успешно преодолеть четвертьфинальную и полуфинальную стадии. Белорусская команда в случае успеха в матче ¼ финала с Германией сыграет в полуфинале с победителем встречи Чехия — Швейцария. Если американки в феврале обыграют у себя дома голландских теннисисток, то в полуфинале встретятся с победителем матча Франция — Бельгия.

Полуфиналы Fed Cup 2018 пройдут 21—22 апреля, решающий матч за чемпионский титул состоится 10—11 ноября 2018 года.

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