Белорусские теннисистки начнут новый сезон Кубка Федерации домашним матчем с Германией

После обидного поражения в финале нынешнего сезона от американок (2:3) нынешние лидеры белорусской сборной Арина Соболенко и Александра Саснович в один голос сказали, что в будущем намерены добиваться только побед. Прошедший сезон показал, что белоруски могут успешно бороться с гораздо более рейтинговыми соперницами, отметил капитан команды Эдуард Дубров. Он подчеркнул, что белорусские теннисистки играют на победу абсолютно со всеми соперниками, это команда бойцов, и особо отметил волю к победе Александры Саснович, которая проигрывала Слоан Стивенс 2:5, но сумела вытянуть, казалось бы, безнадежный поединок, а потом сразу сыграть и в решающем парном матче. Капитан белорусок отметил, что нынешний финал — это не поражение, а успех национальной сборной. В будущем белорусские теннисистки станут взрослее, мудрее и воспользуются опытом, накопленном в этом и прошлых сезонах, уверен Эдуард Дубров.

Прогресс белорусок отметила и капитан американок Кэти Риналди, которая после победного матча в Минске сказала, что ее команде пришлось приложить невероятный усилия и вырвать победу. Лидер сборной США десятая ракетка планеты Коко Вандевеге, победившая во всех своих трех играх, сказала, что на трибунах минской «Чижовка-Арены» была потрясающая атмосфера, и пусть болельщики поддерживали белорусскую команду, гостям было приятно играть в такой обстановке.

В следующем сезоне сборные Беларуси и США вновь могут встретиться в финале Кубка Федерации. Правда, для этого нужно успешно преодолеть четвертьфинальную и полуфинальную стадии. Белорусская команда в случае успеха в матче ¼ финала с Германией сыграет в полуфинале с победителем встречи Чехия — Швейцария. Если американки в феврале обыграют у себя дома голландских теннисисток, то в полуфинале встретятся с победителем матча Франция — Бельгия.